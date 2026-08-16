Un presunto paseo millonario en Bogotá terminó con la muerte de un ingeniero de Canal Capital, quien, según la versión divulgada por el periodista Johnatan Nieto, habría intentado escapar del vehículo en el que presuntamente era retenido.

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Nieto aseguró que la víctima era Carlos Raúl Martínez, quien salió de una discoteca ubicada en el sector de la Primera de Mayo, en la localidad de Kennedy, junto con otro compañero del canal.

De acuerdo con el relato del periodista, ambos fueron abordados en medio de un supuesto paseo millonario.

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En paseo millonario un ingeniero de #CanalCapital perdió la vida. El Ingeniero Carlos Raúl Martínez intentó huir de sus secuestradores, que ejecutaban un paseo millonario a la salida de una discoteca en el sector de la Primero de Mayo, localidad de Kennedy. El 🚕 que tomaron… pic.twitter.com/PiconrcODl — Johnatan Nieto B. (@jnietoblanco) August 16, 2026

¿Qué ocurrió durante el presunto paseo millonario?

Según la información publicada por Nieto, el vehículo en el que se movilizaban se habría detenido tres cuadras después de iniciar el recorrido para recoger a otro hombre, quien presuntamente participó en el hecho.

El periodista afirmó que los ocupantes fueron maltratados y posteriormente les habrían exigido entregar sus pertenencias.

En medio de esa situación, Martínez intentó escapar del vehículo mientras este se encontraba en movimiento. Nieto aseguró que el ingeniero habría caído y sufrido un fuerte golpe en la cabeza, tras lo cual murió.

La información sobre las circunstancias del fallecimiento y la participación de otras personas corresponde, por ahora, a la versión divulgada públicamente por el periodista y debe ser objeto de investigación y verificación por parte de las autoridades.

Tras divulgar la información, Nieto exigió la captura de quienes estarían involucrados y pidió acciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El periodista también cuestionó la estrategia de seguridad de la Alcaldía de Bogotá y sostuvo que este tipo de hechos ya se habrían presentado anteriormente.

“Las acciones se toman solo después de las tragedias”, afirmó Nieto en su pronunciamiento, en el que también expresó sus condolencias a la familia de la presunta víctima.

Por ahora, el caso queda a la espera de que las autoridades establezcan oficialmente qué ocurrió, cómo se produjo la muerte del ingeniero y quiénes estarían detrás del presunto paseo millonario.

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