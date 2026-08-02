Un fuerte incendio encendió las alarmas en la salida de Bogotá por la Autopista Sur. En redes sociales comenzaron a circular videos e imágenes en los que se observan grandes llamas y una espesa columna de humo cerca del peaje de Chusacá, situación que llamó la atención de conductores que transitaban por el corredor vial.

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La emergencia se presenta en inmediaciones del peaje de Chusacá y ya es atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Soacha, que llegaron al lugar para controlar el incendio. Por ahora no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron las llamas, mientras las autoridades avanzan con las labores de atención y monitorean la situación.

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#BOGOTÁ | A esta hora se registran incendios en inmediaciones del peaje de Chusacá, sobre la salida de Bogotá por la Autopista Sur. Las unidades del cuerpo de Bomberos de Soacha ya atienden la emergencia.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/Jni1kNfZwq — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 2, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio ha despertado preocupación entre quienes se movilizan por la zona, debido a la cantidad de humo visible desde diferentes puntos de la Autopista Sur. Algunos conductores compartieron registros del momento en el que las llamas alcanzaban una considerable altura.

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Por ahora mantienen el monitoreo de la emergencia mientras los organismos de socorro trabajan para controlar el fuego y establecer qué habría provocado el incendio en este sector cercano al peaje de Chusacá.

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