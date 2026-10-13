Por: Portal Bogotá

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Bogotá se alista para ser el epicentro de la cultura Hip Hop con la edición número 28 del Festival Hip Hop al Parque, que tendrá lugar los días 24 y 25 de octubre en el reconocido parque Simón Bolívar. Este evento gratuito, que se desarrolla bajo el lema "En la esquina se escribe la historia", busca resaltar la importancia del barrio como espacio de creación artística, construcción de identidad y fortalecimiento de los lazos comunitarios en la capital, según información divulgada en el portal bogota.gov.co.

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El Festival Hip Hop al Parque, como destaca la Alcaldía de Bogotá, tiene el objetivo de reconocer la trayectoria y el aporte de los diversos agentes y manifestaciones que integran la cultura Hip Hop, impulsando acciones para su fortalecimiento, promoción y conservación dentro de la ciudad. Para el año 2026, el festival renueva su compromiso con la cultura urbana, enfocado en quienes han contribuido históricamente a su consolidación en la capital.

En esta edición, el line up está compuesto por 28 agrupaciones seleccionadas cuidadosamente para dar visibilidad tanto al talento local como al internacional. De acuerdo con bogota.gov.co, la oferta artística incluye ocho agrupaciones internacionales provenientes de países como Brasil, México, España, Chile, Francia y Estados Unidos, quienes compartirán escenario con figuras nacionales y distritales. Entre los artistas locales figuran Ali A.K.A. Mind de Bogotá, Izla de Cali, y Lianna y Zetazeta de Medellín, así como Pielroja, colombiano radicado en el exterior. Además, Brothers Fres, Capital Stile y Old School Breaking Bogotá 80’s estarán representando al talento distrital.

Dentro del cartel, también se destacan los ganadores de la Beca Hip Hop al Parque 2025, que se divide en ocho MC (maestros de ceremonia, es decir, raperos) y cuatro DJ (disc jockeys o pinchadiscos), categorías fundamentales en la cultura Hip Hop. Entre los MC ganadores se encuentran Chelo Hop, Clafseis, Clandestino MSR, El Redcode, Kain Amnistia, Mos Ralf N Lark, Roll The Voice y Sucio Bang, mientras que los DJ seleccionados son Dj Huex, Dj Karl, Dj Revueltaz y Dr. Skratch.

Así, el Festival Hip Hop al Parque se mantiene como una vitrina esencial para la diversidad y la renovación de la escena Hip Hop bogotana, sirviendo a la vez como un espacio de encuentro donde convergen expresiones locales y globales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizará el Festival Hip Hop al Parque 2026 en Bogotá?

De acuerdo con información de bogota.gov.co, la edición número 28 del Festival Hip Hop al Parque se llevará a cabo los días 24 y 25 de octubre en el parque Simón Bolívar, uno de los escenarios más emblemáticos de Bogotá. La entrada será gratuita para todos los asistentes.

¿Quiénes son los artistas y agrupaciones destacados en el cartel de Hip Hop al Parque 2026?

Según bogota.gov.co, en la edición de 2026 participarán 28 agrupaciones, entre ellas ocho internacionales, cinco nacionales, tres distritales y 12 ganadores de la Beca Hip Hop al Parque 2025, distribuidos en las categorías de MC y DJ. Artistas internacionales como Da Guedes, Geassassin, Hispana y Rah Digga & Rampage, así como nacionales como Ali A.K.A. Mind, Lianna y Zetazeta, forman parte del cartel principal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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