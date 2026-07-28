Por: Portal Bogotá

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En ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ promovemos la inclusión digital para que más personas mayores fortalezcan su autonomía y participación. Con el propósito de promover la inclusión digital y fortalecer la autonomía de las personas mayores, la Alcaldía Local de Chapinero, en articulación con la Universidad Santo Tomás, abrió las inscripciones para 'Inclusión Sabia', un curso gratis de alfabetización digital dirigido a personas de 50 años en adelante. ¡Participa!

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Esta iniciativa busca fortalecer la autoestima, la independencia y la calidad de vida de las y los participantes mediante el aprendizaje y la apropiación del uso del teléfono celular y sus diferentes aplicaciones, brindándoles herramientas que les permitan desenvolverse con mayor seguridad en los entornos digitales.

Durante el proceso formativo, las personas participantes desarrollarán actividades prácticas y espacios de aprendizaje colaborativo, donde podrán resolver sus inquietudes y avanzar progresivamente desde el manejo de las funciones básicas del celular hasta el uso de aplicaciones, redes sociales, herramientas digitales e inteligencia artificial.

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El curso tendrá una duración total de 40 horas y se desarrollará entre agosto y noviembre de 2026, con una intensidad de dos horas semanales en una sesión presencial. La participación será completamente gratuita.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de julio de 2026 y los cupos son limitados. Es importante tener en cuenta que diligenciar el formulario de inscripción no garantiza la asignación automática de un cupo. Las personas seleccionadas serán contactadas posteriormente para confirmar su participación y recibir la información correspondiente sobre fechas, horarios y lugar de realización.

¡Las personas interesadas pueden realizar su inscripción en el formulario habilitado, ingresando o haciendo clic aquí!

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Con este tipo de iniciativas, la Alcaldía Local de Chapinero continúa promoviendo acciones que contribuyen al bienestar, la participación y la inclusión de las personas mayores, reduciendo las brechas digitales y fortaleciendo su integración en una sociedad cada vez más conectada.

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