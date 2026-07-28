Por: Portal Bogotá

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¡Aquí sí pasa! Del 31 de julio al 31 de agosto, Bogotá, mi Ciudad, mi Casa vivirá con el Festival de Verano 2026 más de 60 eventos y actividades gratuitas, entre retos deportivos, competencias internacionales, espectáculos urbanos y experiencias recreativas para todas las edades. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a toda la ciudadanía a disfrutar de una programación que reunirá retos de ciudad, competencias deportivas, experiencias recreativas y nuevas tendencias.

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“El Festival de Verano 2026 es una invitación para que la ciudadanía salga a sus parques, escenarios y calles a vivir experiencias únicas alrededor del deporte y la recreación. Este año reunimos grandes eventos para todas las edades, que fortalecen a Bogotá como capital deportiva y como referente en el aprovechamiento del espacio público”, señaló Daniel García Cañón, director del IDRD.

Retos que llevan la emoción a nuevos escenarios

La agenda comenzará el sábado Primero de agosto con Sube Monserrate, una carrera individual de 2,4 kilómetros, 1.605 escalones y una meta ubicada a 3.152 metros sobre el nivel del mar. La prueba combinará actividad física, naturaleza y superación personal en uno de los lugares más representativos del Distrito.

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El Dos de agosto, la adrenalina llegará a la calle 85, entre las carreras 13 y 15, con Red Bull Moto Urbano. Dieciséis pilotos enfrentarán nueve obstáculos en un circuito urbano de hard enduro que pondrá a prueba su técnica, equilibrio, control y capacidad de reacción.

La programación continuará el Seis de agosto con Bici Cine, una experiencia que invitará a recorrer la ciudad en bicicleta y concluirá con una proyección cinematográfica al aire libre en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera.

Bienestar, tecnología y nuevas tendencias

El ocho de agosto, el parque de los Novios será escenario de la Lunada de Verano, una experiencia nocturna de bienestar inspirada en las fases de la Luna. Las personas participantes recorrerán estaciones de activación corporal, aumento progresivo de la intensidad, máxima energía y recuperación consciente.

Ese mismo fin de semana se realizará Distrito A, una de las apuestas más innovadoras del Festival. El Parque Metropolitano Simón Bolívar recibirá deportes electrónicos y experiencias tecnológicas; el Parque Recreodeportivo El Salitre tendrá disciplinas alternativas; y la Unidad Deportiva El Salitre será escenario de BMX en las modalidades Freestyle, Flatland y Street.

El domingo Nueve de agosto, el Parque Metropolitano Simón Bolívar recibirá Strongman Bogotá, una competencia de fuerza extrema en la que los atletas afrontarán desafíos de levantamiento, arrastre, carga y desplazamiento de grandes pesos.

La lucha libre se toma el espacio público

Esta disciplina llegará con cuatro jornadas de combates y exhibiciones para toda la familia. La programación comenzará el Seis de agosto en el Parque Santander, continuará los días Ocho y Nueve en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y finalizará el 15 de agosto en el Coliseo La Palestina. En cada fecha participarán 14 luchadores, para un total de 56 actuaciones durante el Festival.

Otro de los grandes momentos se vivirá el 16 de agosto con Récord en Patines: Tren Humano. Más de 1.000 patinadores buscarán avanzar coordinadamente durante seis minutos sobre la Ciclovía de Bogotá de la avenida calle 26, entre Gran Estación y la estación de TransMilenio Corferias, con el propósito de alcanzar una marca histórica para el Distrito Capital. La actividad requerirá inscripción previa.

Estas actividades hacen parte de una agenda que continuará hasta el 31 de agosto con competencias nacionales e internacionales, propuestas incluyentes, encuentros familiares, actividades para niñas y niños y nuevas formas de vivir el deporte en diferentes sectores de la capital.

El Instituto invita a la ciudadanía a consultar la programación completa en el sitio web oficial del Festival de Verano 2026, las redes sociales de la entidad y la aplicación móvil Vive IDRD. Asimismo, recomienda verificar previamente horarios, escenarios, requisitos de inscripción y condiciones de ingreso, ya que las actividades pueden presentar ajustes operativos.

¡Por si te lo perdiste! En la siguiente publicación del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en la red social X, conoce el video oficial del Festival de Verano 2026:

🎉 ¡La espera terminó! Bogotá se prepara para vivir el evento más grande del año. Del 31 de julio al 31 de agosto, llega el Festival de Verano 2026 con más de 60 eventos deportivos, culturales, recreativos y musicales para disfrutar en familia. Este año, México será el país… pic.twitter.com/h5RC9eNh25 — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) July 23, 2026

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