Por: Portal Bogotá

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¡Sin ti no pasa! El fenómeno de El Niño ya está aquí y Bogotá, mi Ciudad, mi Casa está preparada para mitigar sus efectos. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) implementará cuatro acciones orientadas a proteger la infraestructura verde de la ciudad y conservar la humedad del suelo. ¡Bájele, Evite, Mídase! La primera consiste en ampliar el chipeado (uso de madera astillada) como cobertura en el arbolado, la jardinería y las huertas urbanas. Esta práctica ayuda a retener la humedad, proteger el suelo de la radiación solar directa y a conservar el agua y nutrientes que requieren las plantas.

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Los sustratos utilizados en las coberturas vegetales urbanas se fortalecerán con hidrogel activado, un compuesto que almacena agua y la libera gradualmente durante los periodos más secos, favoreciendo la disponibilidad de humedad para las raíces.

Como segunda medida, evitará realizar el plateo; es decir, el retiro de hierbas y césped que crecen alrededor de los árboles y la jardinería, debido a que esta cobertura natural contribuye a proteger el suelo y a conservar la humedad en temporadas de altas temperaturas.

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Asimismo, se optimizarán las labores de riego, priorizando su realización durante la noche o en las primeras horas de la mañana. Cuando la evaporación es menor, el agua puede ser aprovechada de manera más eficiente por las plantas.

Por último, el JBB invita a la ciudadanía a posponer –en la medida de lo posible– la ampliación de jardines y huertas durante los meses de mayor intensidad del fenómeno de El Niño, dado que las altas temperaturas y la reducción de las lluvias dificultan el crecimiento y la adaptación de las nuevas plantas.

Recomendaciones para reducir los impactos de El Niño

La preparación frente al fenómeno de El Niño es una responsabilidad compartida. Cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a proteger el agua, conservar la biodiversidad y cuidar la infraestructura verde del Distrito Capital. A continuación, conoce algunas medidas que puedes tomar desde la cotidianidad para prepararte frente a este fenómeno:

Hacer uso responsable del agua

Cuidar adecuadamente jardines y plantas

Prevenir incendios, evitando realizar quemas y fogatas

Reportar oportunamente árboles que presenten afectación

Promover el uso eficiente de la energía

Acciones institucionales de seguimiento

El fenómeno de El Niño es un evento climático de origen natural que ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico se calientan más de lo habitual durante varios meses. Este cambio altera el comportamiento del clima y modifica los patrones de lluvia y temperatura en diferentes regiones del mundo, incluido Colombia.

Como consecuencia de estas alteraciones, suelen presentarse eventos que pueden afectar la disponibilidad del recurso hídrico, la calidad del aire y el equilibrio de los ecosistemas, razón por la cual, las autoridades ambientales realizan un monitoreo permanente de su evolución.

En articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el JBB adelanta acciones orientadas a proteger la infraestructura verde de Bogotá, fortalecer el monitoreo de la vegetación y promover prácticas responsables para el cuidado de los recursos naturales.

El seguimiento técnico se intensificó desde marzo de 2026, cuando se emitieron las primeras alertas preventivas al identificarse señales consistentes con el desarrollo del fenómeno. Un mes después, se reportó un aumento significativo en la probabilidad de que el evento se consolidara durante el segundo semestre del año.

Frente a este panorama, el JBB reafirma su compromiso con la protección de la infraestructura verde del Distrito y con la promoción de una cultura de prevención y responsabilidad frente a los efectos de la variabilidad climática.

El fenómeno de El Niño aumenta el riesgo de incendios forestales. En la siguiente publicación de la Alcaldía Mayor de Bogotá en Instagram, consulta más información sobre cómo evitar quemas e incendios:

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