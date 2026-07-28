Por: Portal Bogotá

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En ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ ortalecemos los operativos para promover la seguridad, la convivencia y el cumplimiento de la ley. Dos establecimientos de alto impacto fueron suspendidos temporalmente como resultado de los operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) adelantados por la Alcaldía Local de Usme, en articulación con la Policía Nacional y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Las acciones buscan fortalecer la seguridad, la convivencia y el cumplimiento de la normatividad en la localidad.

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Durante las jornadas de inspección fueron verificados cinco establecimientos de comercio. Tres cumplían con la totalidad de los requisitos exigidos para su funcionamiento, mientras que en dos se identificaron incumplimientos que dieron lugar a la aplicación de medidas correctivas contempladas en la ley.

Usme

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Uno de los establecimientos fue suspendido por seis días luego de que las autoridades evidenciaran que el certificado de derechos de autor se encontraba vencido, además de imponer el respectivo comparendo.

En un segundo caso, registrado en el sector de La Aurora, las autoridades encontraron alrededor de diez personas consumiendo bebidas embriagantes en el exterior del establecimiento, situación que infringe lo dispuesto en el artículo 92, numeral 10, de la Ley 1801 de 2016. Como resultado, se ordenó la suspensión de la actividad económica por cuatro días y la imposición del respectivo comparendo.

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La Alcaldía Local de Usme continuará desarrollando operativos de Inspección, Vigilancia y Control en distintos sectores de la localidad para promover el cumplimiento de la ley, proteger la convivencia ciudadana y garantizar establecimientos que operen dentro de la normatividad vigente.

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