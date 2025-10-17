Un nuevo caso de inseguridad quedó registrado en video en el barrio El Pinal, ubicado en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. En las imágenes se observa el momento en que un hombre que caminaba tranquilamente por el andén es sorprendido por un ladrón que, sin bajarse de su moto, le arrebata el celular de las manos y huye a toda velocidad.

El hecho ocurrió en plena vía residencial, a plena luz del día, y causó indignación entre los vecinos del sector, quienes denunciaron que este tipo de robos se han vuelto frecuentes en la zona. El video muestra cómo el delincuente, que se movilizaba solo en una motocicleta, se sube al andén con total tranquilidad, se acerca a su víctima y, en cuestión de segundos, le rapa el teléfono antes de escapar en dirección desconocida.

El peatón, sorprendido por la rapidez del ataque, apenas alcanza a reaccionar mientras el ladrón se aleja. A pesar de su esfuerzo por recuperar el celular, fue imposible alcanzar al delincuente en moto.

Según la cuenta de X Pasa en Bogotá, este ladrón tiene azotado en barrio El Pinar con el robo bajo esta misma modalidad. Por el momento, no ha sido detenido.

