Por: El Colombiano

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Luego de que el fin de semana un falso caso de abuso sexual a un menor de edad en Bogotá causara la reacción de la comunidad contra un estadounidense, este ciudadano extranjero anunció acciones legales en contra de los vecinos que grabaron el video que fue viral.

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Así lo anunció su abogado defensor, Fabio Humar, según lo reveló Blu Radio, quien declaró que a las personas que grabaron el video viral los demandará por falso testimonio, injuria y calumnia y fraude procesal. El proceso será radicado ante la Fiscalía General de la Nación.

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Estas acciones legales se darían luego de que la Policía Metropolitana de Bogotá capturara en Usaquén a un estadounidense que fue denunciado tras un video en el balcón de un edificio donde estaba presuntamente abusando de un menor.

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Ante lo ocurrido, las autoridades activaron los protocolos para indagar al norteamericano de 36 años y hacer los respectivos exámenes de verificación a los menores de edad. Dichas revisiones descartaron violencia sexual contra los niños, según confirmó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La directora de la entidad, Astrid Cáceres, confirmó en entrevistas a Caracol Radio y El Tiempo que, según las valoraciones médicas y las indagaciones a los niños, descartaron la existencia de agresiones sexuales; sin embargo, insistió en que la investigación sigue abierta. Sobre los casos también alcanzó a pronunciarse a través de X el presidente Gustavo Petro.

“El ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia. Lo sacó al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender al niño”, subrayó el mandatario.

El norteamericano fue puesto en libertad, sin embargo, según ha mencionado su equipo jurídico, las acusaciones lanzadas en su contra estarían afectando el proceso de adopción de tres menores de 4, 7 y 15 años que está adelantando junto a su pareja.

(Lea también: ¿Qué pasará con los niños cuya adopción se frenó tras acusación errónea contra estadounidense? El ICBF responde)

Tras lo ocurrido, el trámite de adopción que estaba desarrollándose por años está congelado por el ICBF mientras se está evaluando el impacto emocional a los menores, quienes ya reconocen a los ciudadanos extranjeros como sus padres.

El proceso de adopción, según Cáceres, ya estaba en “los últimos 7 días” donde estaban siendo monitoreados por autoridades internacionales ya que es una adopción ejecutada por extranjeros. La adopción ya llevaba “casi 3 años” desde el momento en que la pareja manifestó la intención de adoptar.

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