La reciente difusión de un vídeo en redes sociales ha vuelto a poner sobre la mesa la problemática del acoso laboral en Colombia. Las imágenes muestran a un repartidor de pizzas siendo víctima de humillaciones verbales y agresión física durante una entrega en Bogotá. Este caso evidencia las formas de acoso y discriminación laboral sancionadas por la Ley 1010 de 2006, lo que ha originado un debate a nivel nacional.

El vídeo muestra una entrega cotidiana de un joven repartidor de Domino’s Pizza en Bogotá, que sufre un ataque verbal y físico por parte de una mujer, identificada como ‘Liliana’ durante más de 10 minutos. Además de los insultos y comentarios clasistas, la mujer también golpea la moto del repartidor, como se ve en las imágenes. La calma y resistencia del repartidor produjo controversia, sobre todo porque esta mujer volvió a aparecer en otro video, pero agrediendo a cajeras de un Carulla.

Precisamente, un hombre que asegura ser el domiciliario agredido en Bogotá, publicó un video en sus redes sociales y explicó por qué se dedica a ese oficio: “Actualmente desempeño labores como repartidor ya que me facilita pagarme mis estudios, estoy estudiando licenciatura en diseño tecnológico y voy en décimo semestre, lo que quiere decir es que en menos de un año seré un futuro educador”.

Además, en el mismo clip, el hombre dio detalles de lo que fue su experiencia con esta mujer y cómo fue el incómodo momento de la agresión que sufrió en el norte de Bogotá.

“Yo llegué al domicilio, hice la llamada, la saludé, normal, pero me sentí muy raro, empecé a recibir insultos por parte de ella sin yo haber hecho nada, me dejó descolocado. Cuando empezó a insultarme pensé que era una broma, ella me trató súper mal, hubo muchas veces entre tantos insultos que me congelé y pensé en irme varias veces y no entendí por qué quería correrme en una vía pública. Nosotros, al ser repartidores con moto, no podemos entrar a ningún lugar y no las puedo dejar por fuera porque nos exponemos nosotros”, señaló.

Estas acciones se encuentran dentro de las formas de acoso laboral, definidas por el Artículo 2 de la Ley 1010 de 2006, y corresponde a un trato diferenciado y violencia contra la persona por cuestiones de origen familiar, situación social o laboral. Incluye “toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral”, según indicó Función Pública.

