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Más de 22.000 personas afectadas por el terremoto registrado el 10 de agosto en el Valle del Cauca podrán acceder a una nueva ronda de ayudas económicas, según información oficial de la Gobernación de ese departamento. Este respaldo se entregará gracias a un convenio establecido entre el Gobierno nacional y la Gobernación del Valle. El objetivo principal es aliviar la situación de quienes vieron sus viviendas destruidas o quedaron inhabitables a causa del movimiento telúrico.

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De acuerdo con la Gobernación, el convenio asigna recursos por $22.900 millones destinados exclusivamente para la entrega de estos apoyos. Los beneficiarios de esta ayuda económica serán las personas inscritas en el Registro Único de Damnificados (RUD). Este registro contiene la información de quienes reportaron afectación estructural en sus viviendas, clasificadas como destruidas o imposibles de habitar después del sismo ocurrido en el departamento.

El valor de la ayuda económica dependerá de la categoría del municipio en el que reside cada afectado. Según la información entregada, los montos individuales anunciados oscilan entre $787.000 y $1.050.000 por beneficiario. Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle, señaló que mientras en Roldanillo y Buenaventura se trata de la segunda jornada de entrega, para los otros municipios será la primera vez que los afectados acceden a este beneficio.

La dinámica de distribución será a través de la red SuperGIROS, por lo cual las personas inscritas en el RUD deberán estar pendientes de los canales oficiales de información para conocer los lugares y fechas específicas en que podrán reclamar su apoyo. Aunque la Gobernación anunció que la entrega comenzará “en los próximos días”, hasta el momento no se ha divulgado la fecha exacta de inicio para la dispersión de los recursos.

El terremoto dejó una huella profunda en la vida y patrimonio de miles de familias en el Valle del Cauca. Las autoridades buscan, con esta iniciativa, responder a una de las necesidades más urgentes: ofrecer un respaldo a quienes perdieron su vivienda, facilitando recursos para atender necesidades básicas, según los lineamientos oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes pueden acceder a las ayudas económicas para damnificados del terremoto en el Valle del Cauca?

Solamente las personas que están inscritas en el Registro Único de Damnificados (RUD) y que tienen registrada su vivienda como destruida o inhabitable tras el terremoto podrán acceder a esta ronda de ayudas. La inscripción en el RUD es requisito indispensable para el respaldo anunciado, de acuerdo con la Gobernación del Valle.

¿Cuándo y cómo se realizará la entrega de las ayudas económicas para los afectados por el terremoto?

La fecha exacta para el inicio de la entrega de las ayudas aún no ha sido comunicada por la Gobernación del Valle, aunque se ha informado que será “en los próximos días”. Los beneficiarios deberán reclamar el apoyo económico a través de SuperGIROS y deben seguir atentamente los canales oficiales para conocer la programación definitiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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