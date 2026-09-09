Por: El Espectador

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El portavoz oficial de la Presidencia, Miller Soto, afirmó este martes que el gobierno liderado por Abelardo de la Espriella continúa avanzando en las acciones previstas en la auditoría forense sobre la gestión administrativa del exmandatario Gustavo Petro. De acuerdo con Soto, esta auditoría tiene como objetivo revisar minuciosamente los movimientos financieros y la legalidad de los procedimientos adoptados durante la administración anterior, tarea liderada desde la entidad Prosperidad Social.

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Según lo expuesto por el vocero presidencial, las labores incluyen la apertura de cuentas, la revisión detallada de contratos y el seguimiento riguroso de la ruta del dinero público. En el marco de estas investigaciones, han identificado aproximadamente COP 1 billón de pesos alojados en instrumentos como fiducias, convenios y otras figuras financieras que requieren aclaración o procesos de legalización. Esta información proviene de la vigilancia y revisión técnica que está en marcha, según aseguró Soto.

Miller Soto también advirtió que la auditoría reveló más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad no ha sido verificada, concentrados en plena campaña electoral. A esto se suma el hallazgo de donaciones realizadas durante el primer semestre de 2026, sin que exista claridad sobre los beneficiarios finales, así como la existencia de nombramientos cuyas condiciones legales están siendo objeto de investigación. El portavoz subrayó que cualquier hallazgo con incidencia fiscal, disciplinaria o penal será remitido a las autoridades competentes para que los responsables enfrenten las consecuencias respectivas, reafirmando el compromiso de la administración vigente con la transparencia y el respeto al debido proceso.

En cuanto a la respuesta gubernamental frente a la situación provocada por el fenómeno de El Niño, Soto detalló que el Ministerio de Agricultura y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia) pusieron en marcha el programa Forrajes Milagro, con el fin de asegurar la producción de heno y silos en las zonas del país más afectadas, garantizando así la alimentación del ganado. Además, a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), se habilitó el Combo Milagro de Riego, una línea de financiación que cubre la instalación de pozos profundos, motobombas, paneles solares y sistemas de distribución de agua con condiciones preferenciales, como plazos de hasta diez años, periodos de gracia, tasas subsidiadas y un incentivo a la capitalización rural, cubriendo hasta el 30% de la inversión inicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la auditoría forense al gobierno de Gustavo Petro?

La auditoría forense impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella está orientada a revisar a fondo los movimientos financieros y contratos realizados durante la administración de Gustavo Petro. El proceso, liderado por Prosperidad Social según declaraciones oficiales, busca identificar y aclarar recursos públicos no justificados, como el billón de pesos en fiducias y convenios encontrados, así como contratos y donaciones bajo sospecha de irregularidades.

¿Qué es el programa Forrajes Milagro y a quiénes beneficia?

De acuerdo con el vocero Miller Soto, el programa Forrajes Milagro, implementado por el Ministerio de Agricultura y Agrosavia, está destinado a producir heno y silos en zonas del país severamente afectadas por el fenómeno de El Niño. Este programa busca asegurar alimentos para el ganado y ofrecer respaldo directo a los pequeños y medianos productores agropecuarios, ayudando a mantener su capacidad de producción pese a las dificultades climáticas.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.