Una serie de audios inéditos revelados por Noticias Caracol volvió a poner en el centro del debate la estrategia de la denominada paz total del gobierno de Gustavo Petro. Las grabaciones, obtenidas y divulgadas por la Unidad Investigativa de ese medio, muestran conversaciones sostenidas desde los primeros días del Gobierno entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y representantes del Clan del Golfo, en las que se habrían planteado compromisos relacionados con el cese de bombardeos, la reducción de operaciones militares, cambios en organismos de inteligencia e incluso eventuales medidas frente a procesos de extradición.

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Según la investigación de Noticias Caracol, el encuentro ocurrió el 2 de septiembre de 2022 en el Urabá antioqueño, apenas tres semanas después de la posesión del presidente Gustavo Petro. Allí participaron Danilo Rueda y Luis Armando Pérez, alias ‘Jerónimo’, identificado como uno de los comandantes del Clan del Golfo, acompañado por abogados y asesores de esa organización.

Uno de los apartes más delicados de los audios tiene que ver con las operaciones de la Fuerza Pública. En la conversación, Rueda afirma: “Juguemos a los congelados, todos nos quedamos congelados”, en referencia a una desescalada entre las partes.

Posteriormente, cuando los representantes del Clan del Golfo piden gestos concretos del Gobierno tras haber anunciado un cese unilateral del fuego el 7 de agosto de 2022, el entonces comisionado responde con dos compromisos específicos.

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“Les doy dos cosas, dos mensajes. Uno, cese a bombardeo. Dos, decisión de limpieza en la inteligencia policial”, se escucha decir a Danilo Rueda en uno de los audios revelados exclusivamente por Noticias Caracol. Y añadió: “Esto no es fácil porque la depuración es compleja”.

Las grabaciones muestran además que integrantes del Clan del Golfo solicitaron retirar grupos especiales de la Fuerza Pública de las zonas donde tenían presencia. Uno de sus voceros afirma: “Que también haya un gesto de parte del Gobierno sacando los operativos y los grupos de infiltramiento que hay en el área”.

En otro momento, Rueda asegura que si llegaban a presentarse operaciones militares contrarias a esos compromisos, la organización debía informarle directamente.

“Me pasan la información y entonces yo hablo con el ministro para aclarar y tomar decisiones”, dice el entonces alto comisionado, según los audios conocidos por Noticias Caracol.

La polémica sobre la inteligencia

Otro de los puntos revelados tiene relación con una supuesta depuración dentro de las Fuerzas Militares, la Policía y los organismos de inteligencia.

En la reunión, Danilo Rueda afirma: “Está en una fase de depuración policial, militar, pero también de los organismos de inteligencia”.

Incluso explica que esa depuración buscaba generar confianza para avanzar en el proceso con la organización criminal.

Las declaraciones cobran relevancia porque, como recuerda Noticias Caracol, apenas dos semanas antes de esa reunión el Gobierno había realizado uno de los mayores relevos en la cúpula militar y policial, con la salida de más de 35 generales.

También habló de extradiciones

Las revelaciones van aún más lejos. En otro de los apartes, Danilo Rueda menciona la posibilidad de levantar órdenes de captura y de extradición conforme avanzaran las negociaciones.

Según el audio divulgado por Noticias Caracol, el excomisionado manifestó:

“Había un levantamiento de órdenes de captura, de órdenes de extradición, de desescalonamiento de los operativos en las áreas para poder que haya confianza”.

Lo que ocurrió después

La investigación señala que, aunque esas conversaciones ocurrieron en 2022, durante los dos primeros años del Gobierno no se registraron bombardeos contra el Clan del Golfo.

El investigador de la Fundación Ideas para la Paz, Gerson Arias, explicó a Noticias Caracol que las decisiones iniciales de la política de paz terminaron favoreciendo el fortalecimiento de esa estructura criminal.

De acuerdo con las cifras citadas por el medio, el Clan del Golfo pasó de tener 4.061 integrantes en 2022 a 9.915 en 2025, mientras su presencia territorial creció de 145 municipios a 338.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, también aseguró en declaraciones recogidas por Noticias Caracol que la combinación entre la ausencia de una política de seguridad efectiva y algunos efectos no deseados de la paz total facilitaron el fortalecimiento territorial de los grupos armados.

Cambio de estrategia

La investigación recuerda que la salida de Danilo Rueda en noviembre de 2023 marcó un cambio en la estrategia del Gobierno.

Con la llegada de Otty Patiño y Álvaro Jiménez al proceso de acercamientos con el Clan del Golfo comenzaron nuevas operaciones militares. A finales de 2024 se realizó el primer bombardeo contra esa organización durante el actual gobierno y en 2025 se desarrollaron otros cinco, además de operaciones que terminaron con la muerte de jefes como alias Chirimoya.

Esas acciones permitieron avanzar posteriormente en dos ciclos de conversaciones en Doha (Catar), donde el Clan del Golfo aceptó concentrar a parte de sus integrantes en una zona de ubicación temporal.

La investigación de Noticias Caracol también reveló otro episodio ocurrido en agosto de 2025.

Según el medio, el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, sostuvo una reunión con el esmeraldero y exnarcotraficante Eduard Ferdinand Rincón, conocido como alias Boyaco Sinaloa.

De acuerdo con la grabación divulgada, durante ese encuentro se habría buscado apoyo político para impulsar un proyecto de ley sobre sometimiento de organizaciones criminales y establecer canales de comunicación con alias Chiquito Malo, máximo jefe del Clan del Golfo.

Consultado por Noticias Caracol, Jorge Lemus negó cualquier irregularidad y aseguró que la reunión se desarrolló dentro del marco de la Ley de Inteligencia, con el propósito de cumplir un requerimiento del presidente de la República relacionado con el entendimiento de las economías ilícitas. Asimismo, sostuvo que el encuentro quedó documentado oficialmente como una misión de trabajo de la Dirección Nacional de Inteligencia.

¿Qué dice Danilo Rueda sobre sus audios?

El exalto comisionado para la Paz Danilo Rueda respondió a la controversia generada por los audios revelados en los que se le escucha conversando con integrantes del Clan del Golfo y rechazó que durante esos acercamientos se hubieran adquirido compromisos o firmado acuerdos que comprometieran al Estado colombiano.

En diálogo con Blu Radio, Rueda sostuvo que las conversaciones hacían parte de una etapa exclusivamente exploratoria de la política de paz del Gobierno de Gustavo Petro y aseguró que, mientras estuvo al frente de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, nunca se suscribió un acuerdo con esa organización criminal.

“Ningún tipo de acuerdo se suscribió hasta que yo estuve responsable de la política de paz”, afirmó el exfuncionario, quien precisó que la única excepción fue el cese al fuego temporal decretado por la Presidencia el 31 de diciembre de 2022.

Según explicó, esos encuentros buscaban conocer las expectativas que tenía el grupo armado frente a un eventual proceso de paz y evaluar si existían condiciones para avanzar dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.

Uno de los apartes que más controversia ha generado de los audios es cuando Rueda utiliza la expresión de “jugar a los congelados”, frase que ha sido interpretada por algunos sectores como una promesa de suspender operaciones militares contra el Clan del Golfo.

Frente a ese punto, el excomisionado aseguró que se trataba únicamente de una metáfora relacionada con la seguridad de las reuniones.

“Para poder conversar necesitamos tener un espacio, para ese espacio necesitamos hacer como si fueran los congelados. Hasta aquí llegamos en este momento para poder conversar, pero termina la conversación y sigue el juego”, explicó.

Rueda insistió en que nunca se habló de detener permanentemente las acciones de la Fuerza Pública y afirmó que las reuniones eran muy cortas precisamente porque las operaciones militares continuaban.

“Eran reuniones de una hora, hora y media, dos horas y corra. ¿Por qué? Porque había operaciones militares y había operaciones policiales”, manifestó.

Otro de los temas sobre los que dio explicaciones fue la supuesta depuración de altos mandos militares y policiales, asunto que también aparece mencionado en las grabaciones.

El excomisionado negó haber recibido solicitudes del Clan del Golfo para retirar oficiales o trasladar nombres al Gobierno Nacional.

“Yo no recibí ningún nombre, yo no trasladé ningún nombre ni al ministro de Defensa ni al presidente de la República porque no lo tuve”, aseguró.

Añadió que los cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía obedecieron a decisiones previamente anunciadas por el presidente Gustavo Petro y no a peticiones de esa organización criminal.

Rueda también respondió a las críticas sobre las referencias a las extradiciones de cabecillas del Clan del Golfo. Explicó que cuando hablaba de “congelar” las órdenes se refería únicamente a una suspensión temporal dentro del desarrollo de una negociación y no a eliminarlas definitivamente.

“Esa orden de extradición que está ahí se congela, pero no quiere decir que no vaya a ocurrir posiblemente el hecho de la extradición”, señaló.

Como ejemplo, recordó que ese mecanismo ya había sido utilizado en otros procesos de paz durante el gobierno de César Gaviria y enfatizó que Colombia mantiene tratados de cooperación judicial con Estados Unidos que deben respetarse.

Con estas declaraciones, Danilo Rueda buscó desvirtuar las interpretaciones surgidas tras la publicación de los audios y defendió que todas las conversaciones con el Clan del Golfo se desarrollaron dentro del marco jurídico vigente y como parte de una fase preliminar de exploración, sin que, según su versión, existieran acuerdos definitivos ni concesiones institucionales al grupo armado.

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