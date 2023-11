Durante tres horas el expresidente Álvaro Uribe rindió versión libre ante un fiscal delegado ante la Corte por el caso de la masacre de El Aro.

Al término de la diligencia convocó a una rueda de prensa y dijo que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ha cambiado de versiones en todas las jurisdicciones, versiones que no tienen sustento, no coinciden, no tienen testigos y que solo buscan acusarlo falsamente.

“Solo hay una finalidad práctica, traer a ese bandido, darle impunidad a cambio de que me acuse con infamias”.

El expresidente Uribe advierte que las acusaciones que hace el su contra el abogado Miguel Ángel del Río por el crimen de Jesús María Valle, son sacadas de Wikipedia. El crimen del abogado Valle, ocurrió en 1998, y según el exmandatario, la última reunión que sostuvo con él, fue en noviembre de 1996, o sea, cómo 14 meses antes de que lo asesinaran.

“Por favor, cómo mienten unos abogados de esta manera en unas audiencias judiciales, y su fuente es Wikipedia, eso sí es muy fácil, Wikipedia también se equivoca”, agregó.

También dice que la JEP lo desprestigia y no corrobora la información que tiene en sus expedientes.

“La JEP lo que ha hecho es desprestigiarme y esta investigación lleva tantos años que empezaron a perseguirme desde el año 94, cuando me eligieron gobernador de Antioquía, ONG de izquierda y, el colectivo de abogados que ahora anuncia que va a pedir investigación en Argentina”, recalcó.

El expresidente Uribe y su defensa entregaron a un fiscal Delegado ante la Corte un paquete de evidencias con el que demostrarían que la representación de víctimas en el caso Jesús María Valle y las acusaciones de Mancuso son contradictorias.

