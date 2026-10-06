Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Alexander Castro deja la Secretaría de Cultura y Turismo de Tolima tras casi tres años de gestión. Su salida definitiva de la Gobernación del Tolima, donde asumió ese cargo durante dos años y nueve meses, ha generado expectativas sobre el posible rumbo político que podría tomar en el futuro cercano. La gobernadora Adriana Magali Matiz reconoció públicamente el trabajo realizado por Castro al frente de la dependencia y destacó su aporte a la transformación del área cultural y turística del departamento. Según palabras de la mandataria, “si Alex toma la decisión de irse, pues nos va a hacer muchísima falta”, expresión que refleja la relevancia y el impacto de su gestión en esta administración.

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Durante el tiempo que Castro estuvo en el despacho, lideró varias iniciativas orientadas a fortalecer la cultura y el turismo en la región. Aunque en el texto no se detalla cuáles fueron esas políticas específicas, la gobernadora Matiz aseguró que la Secretaría experimentó una transformación significativa y que Castro “va a dejar una huellita en nuestro departamento”. Este reconocimiento por parte de la máxima autoridad departamental sugiere que la salida de Castro no solo marca el final de una etapa, sino que pone de manifiesto el legado que deja en la estructura administrativa y cultural del Tolima.

El retiro de Alexander Castro ha alimentado rumores y análisis sobre su futuro político. En los últimos meses, su nombre ha circulado como posible candidato a la Alcaldía de Ibagué para 2027. Sin embargo, hasta este momento, ese proyecto político no se ha hecho público ni se ha formalizado ninguna aspiración al respecto. El texto sugiere que la salida de Castro de la Gobernación podría abrirle espacio para avanzar en ese propósito, pero no confirma su postulación ni ofrece detalles adicionales sobre los planes específicos del exfuncionario.

Así, la renuncia de Alexander Castro cierra un ciclo en la administración departamental, y deja abierta la incógnita sobre el próximo paso en su carrera. De acuerdo con la información presentada, la comunidad política y social en Tolima queda a la expectativa de saber si buscará llegar a la Alcaldía de la capital departamental, lo que podría significar un nuevo capítulo en la vida pública de Castro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Alexander Castro salió de la Secretaría de Cultura y Turismo del Tolima?

La salida de Alexander Castro de la Secretaría de Cultura y Turismo del Tolima se confirmó tras dos años y nueve meses de gestión. La gobernadora Adriana Magali Matiz reconoció el trabajo realizado por Castro y lamentó su partida, aunque el texto no especifica una razón puntual para su renuncia, ni si fue por razones personales, políticas o institucionales. Sin embargo, se destaca que su retiro podría estar relacionado con la posibilidad de abrirse paso para avanzar hacia futuras aspiraciones políticas.

¿Alexander Castro será candidato a la Alcaldía de Ibagué en 2027?

Según la información proporcionada, en los últimos meses se ha mencionado el nombre de Alexander Castro como uno de los posibles aspirantes a la Alcaldía de Ibagué para 2027. No obstante, el mismo texto aclara que, hasta la fecha, esa aspiración no se ha formalizado públicamente y que solamente su retiro del gabinete podría abrirle la oportunidad de iniciar ese camino político.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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