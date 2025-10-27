También recordado por su rol de presentador de televisión en diferentes canales y programas matutinos, Agmeth Escaf parece que seguirá en la política durante varios años.

Por lo menos eso se puede concluir después de la votación de este domingo del Pacto Histórico, en la que el hoy representante se quedó con puesto dentro de los 20 que estarán en la lista de ese movimiento para aspirar al Senado de la República.

Según el reporte de la Registraduría, Escaf logró más de 48.000 votos y superó a nombres de peso en ese movimiento político como David Racero (38.797 votos) e Isabel Zuleta (poco más de 27.000 votos), lo que lo deja con un puesto en la lista que tendrá el movimiento del presidente Gustavo Petro para tener voz en el Congreso de la República.

A través de sus redes sociales, el recordado presentador de TV les agradeció a sus seguidores y prometió “firmeza y respeto” en caso de llegar al Senado en las elecciones de marzo de 2026.

“Gracias!! Más de 48 mil razones para seguir luchando y representando a mi gente Caribe!! Vamos al senado con Dignidad, firmeza y respeto! Mil gracias Colombia. Mil gracias a mi equipo. Mil gracias mi gente!!”, escribió Agmeth Escaf en su cuenta de Twitter.

¿Agmeth Escaf y cómo llegó al Congreso de la República?

La figura de Escaf en la escena política de Colombia se dio hace alrededor de 5 años, cuando apoyó al entonces candidato Gustavo Petro y a la amistad que sostiene con la primera dama, Verónica Alcocer, y que lo hizo aún más notable en las elecciones de 2022, cuando logró una curul en la Cámara de Representantes.

En ese entonces, el presentador se convirtió en una de las caras más visibles del partido Colombia Humana, de Petro, por el que participó en los comicios y alcanzó una votación de más de 165.500 votos.

Escaf ha conformado la Comisión Séptima Constitucional Permanente, en la cual fue elegido presidente para la legislatura de julio de 2022 a junio de 2023. Además, hace parte la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia al Organismo Electoral.

