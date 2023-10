La Agencia Nacional de Tierras (ANT) desalojó a los arrendadores del predio Casablanca. Carolina Díaz tiene junto a su papá un ecohotel en ese predio que compraron años atrás, de 4.810 m2, y en 2006 los declararon ocupantes ilegales, lo entregaron y en 2007 hicieron un contrato de arrendamiento con el entonces Incoder (hoy ANT). Ella denunció en La W que este fue un desalojo irregular.

“Es irregular porque nos violó el debido proceso porque nunca fuimos notificados y hemos pagado los cánones de arrendamiento. Tuvimos Ian disputa con la ANT por el tema pero firmamos un acuerdo de pago”, afirmó Díaz.

Ella señaló que los jueces son los que deben decidir qué debe pasar con el tema contractual actualmente, “pero la ANT no quiso esperar”.

Ella asegura que paga 5 millones de pesos de arriendo al mes, más impuestos, por un hotel de 18 habitaciones. Sin embargo, Gerardo Vega, director de la ANT, señaló que el pago es de 2.794.413 pesos. Además, señaló que ella es la misma operadora y no se lo está arrendando a nadie. “No tengo problema con que tomen el bien, pero no lo hagan a la fuerza”, señaló Díaz.

Ella señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca está analizando si el acuerdo de pago es válido y el contrato se termina o no pues “el único facultado para terminar un contrato de arrendamiento son los jueces. Ellos desconocieron que teníamos un contrato de arrendamiento”.

Ante el escenario, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, confirmó a buen puerto llegó la recuperación del predio en mención y que así mismo, se adelantarán nuevas recuperaciones en las islas del Rosario.

Predio Casablanca en Islas del Rosario | Foto: ANT

Puntualmente, ante Casa Blanca en Isla Grande que tiene unos 4.810 metros cuadrados, el director Vega, dijo “esto viene desde 2006 como lo dice la señora Carolina Díaz, quien además firmó un acta de común acuerdo el día de ayer con el delegado y con el director de procesos agrarios de la Agencia Nacional de Tierras, el doctor Ricardo, él está allá al frente de la diligencia y se firmó un acta de común acuerdo”.

Agregando “Yo la información que tengo acá en mi mano es que han venido depositando un dinero de 2.794.413 pesos mensualmente, pero ese dinero es para abonar a una deuda a la deuda que tenían de años atrás como desde el 2006-2007 por 144 millones de pesos, 144 millones de pesos, que al día de hoy actualización financiera nos indica que son más de 400 millones de pesos, todo ese tiempo han estado allí explotando y si uno ve la publicidad que hicieran de esta casa de Casa Grande el costo de habitación es de 800 mil pesos aproximadamente, entre 300.000 pesos está en Booking, entre 800.000 y un millón de pesos la noche”.

Así mismo, la ANT aseguró que los ocupantes de la isla conocían la situación del proceso al que se enfrentaban y que sumado a eso, desde 2006 había una decisión sobre el predio para ser recuperado que no se había ejecutado y que a pesar de existir, se prefirió hacer acuerdos los cuales a la final no fueron convalidados por el Comité de Contratación y el Comité de Conciliación de la misma ANT, por lo que dichos acuerdos no tienen ninguna validez permitiendo que se cumpliera la decisión que ya se había adoptado para recuperar el terreno.

En cuanto al futuro del predio, el director Vega, confirmó que “el hotel de lujo ubicado sobre el predio Casa Blanca será entregado provisionalmente al Consejo Comunitario de Islas del Rosario para su administración y beneficio, lo que representa un impacto inmediato para la comunidad, pero al mismo tiempo es el reto más grande que tendrán a partir de ahora con su explotación turística”.

Finalmente, la ANT confirmó a W Radio, aliado de Pulzo, que durante este jueves también se recuperó la Isla San Quintín, que estaba bajo el poder de Howard Armitage, quien falleció hace algunos años y era familiar del exalcalde de Cali, Maurice Armitage.

