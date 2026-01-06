El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha anunciado que llevará a cabo una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia en contra de varios congresistas que, según él, promueven una invasión de Estados Unidos en Colombia y contra el presidente Gustavo Petro.

(Vea también: Petro convoca a movilización en todo el país ante amenazas de Donald Trump: “A defender la soberanía”)

“Estos no son meros posicionamientos, sino conductas que podrían convertirse en delitos graves contra la patria, y recalco que la libertad de expresión no protege la traición”, afirmó Sanguino, según declaraciones citadas por Blu Radio.

Los acusados incluyen prominentes figuras políticas como el senador de Alianza Verde Jhonatan Ferney Pulido Hernández y la representante a la Cámara Lina María Garrido, de Cambio Radical. A juicio del ministro, estos han estado promoviendo mensajes en redes sociales que ponen en peligro la integridad territorial y la soberanía de Colombia.

El argumento legal de Sanguino para la denuncia está centrado en los artículos 455 y 458 del Código Penal colombiano. Ambos artículos se refieren a acciones que podrían comprometer la integridad territorial del país o someter a la nación bajo control extranjero. Dichos actos podrían ser sancionados con penas de 320 a 540 meses de cárcel.

En medio de ese panorama, el país también está en vilo para conocer los decretos de indexación del salario mínimo, que fijarán los aumentos en diferentes rubros. Al respecto, la periodista Paola Ochoa cuestionó a Sanguino por dedicarle espacio a temas políticos y no responder a sus funciones con más celeridad, pese a que el mínimo se conoció el pasado 29 de diciembre.

“Sobre lo que tiene que ver con su cartera, ministro. ¿Para cuándo esos decretos de indexación del mínimo? Usted aquí la semana pasada habló de topes y si es que además le sobra el tiempo para ponerse en esta otra cosa política [denuncias a congresistas]”, le dijo Paola Ochoa.

Esa afirmación le sacó la piedra literalmente a Sanguino que le respondió duramente a la periodista: “No me califique los tiempos a mi, usted administre su tiempo usted y yo administro los míos. Podemos conversar con respeto, doctora Paola. Ayer estuvimos toda la tarde trabajando con los equipos de Hacienda y Trabajo, esperamos a que esta misma semana tengamos noticias con desindexación. Esto se viene trabajando hace rato, estamos en los tiempos, apenas es 6 de enero y tenemos suficiente margen. Estamos trabajando en eso”.

