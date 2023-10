Luego de conocerse los videos revelados por la Revista Semana, en los que el hijo del presidente Gustavo Petro aseguró que, de acuerdo con el medio de comunicación, ante la Fiscalía que su padre sabía de supuestos dineros irregulares que habrían ingresado a su campaña a la Presidencia, el abogado del exdiputado arremetió contra el ente acusador.

(Le puede interesar: Así reaccionó Nicolás Petro al enterarse que va a juicio: “La Fiscalía no era de fiar”)

En los videos revelados, Nicolás Petro salpica con sus declaraciones a la Primera dama, Verónica Alcocer; a Laura Sarabia, Armando Benedetti, Miguel Ángel del Río, Agmeth Escaf, entre otros, lo que ha causado revuelo en la política y, por supuesto, en la oposición.

Sin embargo, una de las primeras reacciones sobre lo publicado fue la del abogado del hijo del presidente, Stewing Arteaga, quien manifestó que la filtración de los vídeos, según él, es una medida desesperada de la Fiscalía. Además, no descartó que la defensa tome acciones legales contra el fiscal del caso.

“Este tipo de filtraciones no tiene ningún otro fin, ningún otro objetivo que el ‘show’ mediático. Si estas declaraciones, esas conversaciones que se adelantaron con la Fiscalía no se concretaron, no se entregaron las pruebas o no se convalidaron ante un juez, eso queda en lo que fue, en una conversación. Así que no entendemos este papel de la Fiscalía de pretender filtrar ese tipo de información. Se nota que es una medida desesperada ante lo evidente y lo evidente es que tienen un caso que carece de piso, carece de fundamento, y actúan así, de manera desesperada, ya que en los estrados judiciales les va a quedar difícil demostrar la culpabilidad del señor Nicolás, entonces no les queda otra de desprestigiar su imagen”, expresó Arteaga.