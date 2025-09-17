En la noche del martes 16 de septiembre de 2025, un incidente conmocionó al municipio de Funza, Cundinamarca, cuando un incendio se desató en la estación de Policía local. Según las autoridades, el incidente fue resultado de un acto de rebelión por parte de los detenidos, quienes en protesta habrían prendido fuego a sus colchonetas, dando lugar al siniestro. Las imágenes del incendio, captadas por las cámaras de seguridad de la estación, muestran la rápida propagación del fuego, así como el desplazamiento del personal y de los prisioneros en un intento desesperado por contener las llamas.

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, confirmó estos reportes, afirmando que el incendio se encendió debido a un presunto motín, iniciado por la quema de colchonetas por parte de los internos. En palabras del capitán Farfán: “Desde Bomberos Cundinamarca informamos que, a esta hora, personal de bomberos de Funza se encuentra en la atención de este hecho que está relacionado con un incendio en la estación de Policía del municipio”.

Aunque inicialmente se había dicho que eran 12 personas heridas por este hecho, en la mañana de este miércoles, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que son 5 las personas fallecidas, pero, un detalle que no es menor, es que “la información entregada por Bomberos indica que no presentaban quemaduras”, dice el mandatario departamental. “En este momento, siete personas más están en observación en los centros de salud, en espera de su evolución”, añadió.

Este es el mensaje del gobernador sobre lo sucedido en la noche anterior:

Anoche se presentó un incidente en la estación de Policía del municipio de Funza, donde personas privadas de la libertad, aparentemente, quemaron colchones e iniciaron un incendio. Los @Bomberoscundi atienden la situación de manera inmediata, evacuan a tres de los internos,… — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 17, 2025

Posterior al incidente, las autoridades han llevado a cabo una exhaustiva revisión de la estación y han incrementado las medidas de seguridad para evitar otros incidentes similares. Se ha iniciado una investigación formal a nivel municipal y departamental para esclarecer los hechos, identificar a los responsables del presunto motín y determinar si existieron fallas en los sistemas de seguridad interna. Las imágenes de las cámaras de seguridad, así como los testimonios de las personas presentes, están siendo utilizados como recursos valiosos en los procesos judiciales y disciplinarios en curso.

Las autoridades han repetido su compromiso de mantener la seguridad de los detenidos y del personal institucional, y el capitán Farfán ha expresado que se sigue trabajando en la valoración médica de los lesionados y en la investigación del incidente. Más allá del trabajo de investigación, este incidente ha resaltado la índole frágil de los sistemas de seguridad en los centros de detención transitoria y la necesidad de cimentar los mecanismos de prevención y reacción ante posibles disturbios.

Video del Motín en Funza

En imágenes compartidas por El Espectador se ve el momento en el que comienza la conflagración en la estación de Policía de Funza.

Aunque en las imágenes pareciera que hay una rápida acción de los policías y de Bomberos, esto no fue suficiente y este miércoles se confirma la muerte de 5 personas, de las que aún no se conoce su identidad.

Estas son las imágenes del hecho:

#Funza. Confirman la muerte de cinco reclusos tras el incendio y motín que se registró en la estación de Policía de Funza, la noche del martes. Otros siete permanecen en centros asistenciales del departamento. En este video se observa el inicio de la conflagración. pic.twitter.com/TXWbCT9Wn5 — El Espectador Bogotá (@BogotaEE) September 17, 2025

