El testimonio de una compañera de trabajo reveló nuevos detalles sobre la muerte de Kathya Josselyn Bartolo,una joven cajera de 26 años que falleció luego de consumir unos chocolates que le habría entregado un conductor en un peaje en Veracruz, México.

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Según el relato, la mujer recibió dos barras de chocolate durante su turno nocturno y, tras ingerir una de ellas, comenzó a presentar síntomas graves en cuestión de 20 minutos después de la ingesta.

De acuerdo con los primeros reportes, la causa de la muerte fue un derrame cerebral asociado a una posible intoxicación severa, aunque las autoridades continúan investigando para esclarecer lo ocurrido.

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La testigo aseguró que la joven manifestó dolor intenso en el pecho, dificultad para respirar y una aceleración del ritmo cardíaco. De acuerdo con medios como Excélsior, todo ocurrió a las 4 de la mañana del pasado miércoles 25 de marzo.

“Se agarraba el pecho y decía que le dolía mucho el corazón”, indicó la testigo, quien también explicó que el estado de salud de la víctima se deterioró rápidamente, según recogió El Heraldo de México.

Ante la emergencia, sus colegas solicitaron ayuda y la trasladaron a un centro médico, pero pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció poco después de su ingreso.

El caso causa conmoción y preocupación, mientras los investigadores buscan identificar al conductor que entregó los chocolates y determinar si el producto estaba contaminado o contenía alguna sustancia peligrosa.

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