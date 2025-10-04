Argentina entró esta semana en una nueva fase de debate penal. El presidente Javier Milei anunció desde el complejo penitenciario de Ezeiza un proyecto de reforma del Código Penal bautizado como “Tolerancia Cero”, cuyo eje más polémico es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.

La medida, que de aprobarse permitirá que menores desde los 13 años respondan penalmente ante la justicia, se suma a un paquete que endurece las penas en casi todos los frentes: más castigo para robos, homicidios, agresiones en protestas y delitos que comprometan la integridad de otros, además de la eliminación de la prescripción en crímenes graves como trata de personas y narcotráfico.

La nueva reforma de justicia en Argentina

Duro mensaje de Milei en pleno contexto político

Con las elecciones legislativas del 26 de octubre a la vuelta de la esquina, Milei lanzó el proyecto como una promesa de orden frente a la inseguridad. “El que las hace, las paga”, afirmó, en un acto que más que institucional sonó a campaña.

Pero el panorama legislativo no es sencillo: el partido de Milei es minoría en el Congreso, y apenas horas antes de su anuncio sufrió un revés cuando los legisladores revirtieron dos de sus vetos presidenciales y ratificaron leyes que amplían fondos para universidades y hospitales pediátricos.

La edad de imputabilidad se perfila como el punto más conflictivo de la propuesta y anticipa un fuerte pulso político y social en Argentina: ¿un adolescente de 13 años debe enfrentar la justicia penal como un adulto?

