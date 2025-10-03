Un total de 473 tripulantes que formaban parte de la Flotilla Global Sumud fueron detenidos por las autoridades israelíes en su intento por llegar a Gaza y romper el bloqueo impuesto por Israel.

Los aprehendidos fueron trasladados a la prisión de Saharonim, ubicada en el desierto del Neguev, al sur del país, donde reciben apoyo legal de abogados asociados a la flotilla, según informó Telesur.

La prisión de Saharonim, normalmente destinada a la detención de inmigrantes, se ha convertido en el lugar de reclusión temporal de estos activistas humanitarios.

En este sentido, aunque no hay información oficial directa sobre las colombianas Manuela Bogoya y Luna Barreto, se espera que las connacionales se encuentren en dicho centro de reclusión.

Sin embargo, las autoridades israelíes no se han pronunciado sobre el futuro de las dos jóvenes, quienes dejaron pregrabados mensajes pidiendo ayuda para su liberación.

Entre las opciones que se les plantea está firmar un documento que valida su expulsión inmediata de Israel, lo que evitaría un juicio, pero con la condición de no poder regresar al país durante un tiempo determinado. Quienes se nieguen a firmar, o sean reincidentes, como la activista Greta Thunberg, podrían enfrentar varios meses en prisión, de acuerdo con el citado medio.

Israel interceptó último barco de la Flotilla Global Sumud

De acuerdo con AFP, los organizadores de la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza aseguraron que Israel interceptó el último de sus navíos este viernes, en medio de una ola de protestas internacionales contra la medida tomada por las autoridades israelíes.

La Flotilla Global Sumud (que significa resiliencia en árabe) zarpó en septiembre desde Barcelona con la participación de figuras políticas y activistas como Greta Thunberg, con el propósito de llevar ayuda a este territorio palestino que, según la ONU, atraviesa una situación de hambruna.

Sin embargo, Israel mantiene un bloqueo naval alrededor de Gaza, donde libra desde hace casi dos años una guerra contra el movimiento islamista palestino Hamás.

El miércoles, la Marina israelí comenzó a interceptar los barcos que se aproximaban a la zona y a detener a más de 400 activistas que viajaban en ellos.

“Marinette, el último barco restante de la Flotilla Global Sumud, fue interceptado a las 10H29 hora local (07H29 GMT), a aproximadamente 42,5 millas náuticas de Gaza”, informó la flotilla en su canal de Telegram.

En el mismo mensaje, los activistas denunciaron que la Marina israelí “interceptó ilegalmente las 42 embarcaciones, cada una de las cuales transportaba ayuda humanitaria, voluntarios y la determinación de romper el cerco ilegal de Israel sobre Gaza”.

