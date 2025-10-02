Escrito por:  Redacción Mundo
Luego de que varias embarcaciones que llevaban ayuda humanitaria a Gaza fueran interceptadas por Israel, las autoridades de ese país dieron a conocer imágenes de algunos de los activistas que fueron detenidos.

Asimismo, ese país dio a conocer qué pasará con los ciudadanos de más de 20 países que fueron trasladados en yates para luego ser deportados en las próximas horas.

“Los pasajeros de Hamás-Sumud a bordo de sus yates se dirigen de forma segura y pacífica a Israel, donde comenzarán los trámites para su deportación hacia Europa. Los pasajeros se encuentran sanos y salvos”, se lee en un comunicado de la cancillería israelí, según recogió la agencia AFP.

Sin embargo, aún no se conoce información específica sobre las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes se encontraban en una de las embarcaciones.

¿Por qué Israel no permite la llegada de ayuda humanitaria a Gaza?

Israel reiteró de forma categórica que no permitirá la entrada de barcos a Gaza, aun cuando transporten ayuda humanitaria destinada a la región sitiada. Este episodio, cargado de implicaciones políticas, evidencia la complejidad para alcanzar una solución en Gaza.

La Flotilla Global Sumud, desde su partida, buscaba enviar un mensaje de solidaridad y esperanza, pero la intervención militar israelí truncó la misión. La deportación de los pasajeros hacia Europa representa otro golpe político que complica aún más el conflicto palestino-israelí y coloca a la comunidad internacional en una posición delicada frente a la búsqueda de una salida para la crisis en Gaza.

