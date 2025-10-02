Luego de que varias embarcaciones que llevaban ayuda humanitaria a Gaza fueran interceptadas por Israel, las autoridades de ese país dieron a conocer imágenes de algunos de los activistas que fueron detenidos.

(Vea también: A qué se dedican Manuela Bedoya y Luna Barreto, colombianas detenidas cerca de Gaza)

Asimismo, ese país dio a conocer qué pasará con los ciudadanos de más de 20 países que fueron trasladados en yates para luego ser deportados en las próximas horas.

“Los pasajeros de Hamás-Sumud a bordo de sus yates se dirigen de forma segura y pacífica a Israel, donde comenzarán los trámites para su deportación hacia Europa. Los pasajeros se encuentran sanos y salvos”, se lee en un comunicado de la cancillería israelí, según recogió la agencia AFP.

Sin embargo, aún no se conoce información específica sobre las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes se encontraban en una de las embarcaciones.

Hamas-Sumud passengers on their yachts are making their way safely and peacefully to Israel, where their deportation procedures to Europe will begin. The passengers are safe and in good health. pic.twitter.com/pzzitP5jN8 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025

¿Por qué Israel no permite la llegada de ayuda humanitaria a Gaza?

Israel reiteró de forma categórica que no permitirá la entrada de barcos a Gaza, aun cuando transporten ayuda humanitaria destinada a la región sitiada. Este episodio, cargado de implicaciones políticas, evidencia la complejidad para alcanzar una solución en Gaza.

La Flotilla Global Sumud, desde su partida, buscaba enviar un mensaje de solidaridad y esperanza, pero la intervención militar israelí truncó la misión. La deportación de los pasajeros hacia Europa representa otro golpe político que complica aún más el conflicto palestino-israelí y coloca a la comunidad internacional en una posición delicada frente a la búsqueda de una salida para la crisis en Gaza.

#Atención |🚨 El Ministerio de Exteriores de Israel informó que algunos activistas de la Flotilla Global Sumud arrestados están “seguros y en buen estado de salud” y serán deportados a Europa en las próximas horas. Entre los detenidos hay ciudadanos de más de 20 países, incluidos… pic.twitter.com/1suFqgJPWF — La FM (@lafm) October 2, 2025

