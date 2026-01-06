Se trata de la ‘Operación Resolución Absoluta’, que fue ejecutada en Venezuela y permitió la captura de Nicolás Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos bajo la orden del presidente Donald Trump.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Destapan que evidencia contra Maduro sería suficiente para cadena perpetua, según fiscal)

De acuerdo con datos informados por El Tiempo, la acción incluyó una fase inicial denominada ‘ceguera electrónica’, mediante la cual se destruyeron los radares, antenas y sistemas de comunicación en puntos estratégicos del centro del país.

Según los detalles revelados por el rotativo, las primeras acciones se concentraron en zonas cercanas a Caracas, donde se afectaron infraestructuras clave vinculadas al control aéreo y a las comunicaciones militares.

Lee También

Entre los objetivos figuraron instalaciones en áreas como Higuerote, el cerro El Volcán, La Carlota y Fuerte Tiuna, consideradas fundamentales para la coordinación operativa de las Fuerzas Armadas venezolanas. La interrupción simultánea de estos sistemas buscaba aislar unidades, limitar órdenes de mando y reducir la capacidad de reacción.

La operación también contempló incursiones aéreas y movimientos tácticos en tierra, apoyados por inteligencia previa sobre la ubicación de centros de mando y posibles refugios subterráneos.

La ‘Casa de los Pinos’ y su importancia para el régimen de Maduro

En este esquema, se describe la existencia de estructuras fortificadas con túneles y niveles de seguridad reforzados, diseñadas para proteger a altos funcionarios del régimen frente a eventuales ataques externos.

Una de las infraestructuras más importantes fue la ‘Casa de los Pinos’ una instalación subterránea de alta seguridad ubicada dentro del complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, y dentro de la cual capturaron a Nicolás Maduro.

De acuerdo con la investigación del citado medio, el lugar funciona como un búnker con accesos restringidos, túneles internos y anillos de vigilancia escalonados, concebido para servir como refugio y centro protegido en escenarios de máxima tensión política o militar.

Su localización, en la urbanización Guaicapuro y en el corazón del principal complejo castrense del país, le otorgó un valor estratégico al entonces líder del régimen.

Justamente, el primero de enero de 2025 se publicó una entrevista en la que Maduro, en diálogo con Ignacio Ramonet (periodista español), habló de su “búnker” y lo describió como “infalible: Dios todopoderoso”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telemundo51 (@telemundo51)

La infraestructura que conecta con rutas internas de Fuerte Tiuna y permitía desplazamientos controlados hacia otros puntos clave de la capital, lo que reforzaba su papel como espacio destinado a la seguridad personal del entonces mandatario y a la preservación del mando político en escenarios críticos.

El perímetro de la ‘Casa de los Pinos’ contaba con custodia permanente de unidades élite (algunas proporcionadas por Cuba), controles con vehículos blindados y sistemas de vigilancia avanzados. Este despliegue evidenciaba que no se trataba de una residencia convencional, sino de una instalación fortificada, diseñada bajo criterios militares y separada de la sede presidencial tradicional. Su protección dependía directamente de estructuras de las Fuerzas Armadas venezolanas.

Para el régimen, la Casa de los Pinos representó un símbolo del poder sostenido por la fuerza militar y un punto neurálgico dentro de su arquitectura de seguridad. La relevancia del sitio explicó por qué cualquier operación dirigida contra el liderazgo chavista apuntó a ese enclave específico, considerado durante años como uno de los espacios más protegidos del Estado venezolano.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.