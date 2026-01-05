Jay Clayton, fiscal que está a cargo del caso de Nicolás Maduro, tendría en su poder varias pruebas que vinculan al líder chavista con una presunta red internacional de narcotráfico.

De acuerdo con documentos judiciales de Estados Unidos, revelados por El Tiempo, el mandatario figura como pieza clave en una estructura criminal que habría operado durante años con apoyo de grupos armados ilegales como el Eln y las disidencias de las Farc, además de organizaciones criminales transnacionales.

Uno de los episodios centrales del expediente corresponde al llamado ‘narcovuelo a París’, un cargamento de aproximadamente 1,3 toneladas de cocaína que salió desde el aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela, en 2013 con destino al aeropuerto Charles de Gaulle, en Francia.

Según la acusación, el envío contó con facilidades logísticas y protección institucional, lo que evidenciaría el alcance de la red y su capacidad para mover droga a gran escala hacia Europa.

La acusación formal presentada ante una corte federal de Nueva York señala que el esquema no se limitó a un hecho aislado. Los investigadores sostienen que existieron alianzas sostenidas entre altos funcionarios del régimen venezolano y organizaciones armadas, con el fin de asegurar rutas, protección y salida de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.

“Las autoridades francesas incautaron la cocaína. Tras la incautación, Maduro Moros convocó una reunión con, entre otros, (Diosdado) Cabello Rondón y (Hugo ‘el Pollo’) Carvajal Barrios. Durante la reunión, Maduro Moros les dijo a Cabello Rondón y a Carvajal Barrios que no deberían haber utilizado el Aeropuerto de Maiquetía para el narcotráfico tras la incautación de 2006 en México, y que, en su lugar, deberían utilizar otras rutas y puntos de distribución de drogas bien establecidos para el envío de cocaína”, se lee en el documento, de acuerdo con el rotativo.

El caso hace parte del proceso judicial que busca probar la existencia del denominado Cártel de los Soles, una estructura que, según las autoridades estadounidenses, operó con respaldo de sectores del poder político y militar en Venezuela. De prosperar las acusaciones, Nicolás Maduro enfrentaría penas severas en la justicia norteamericana, mientras su entorno insiste en rechazar los señalamientos y cuestionar la competencia de esos tribunales.

Fiscal Jay Clayton pide varias cadenas perpetuas para Nicolás Maduro

De acuerdo con la investigación publicada por el citado medio, Clayton solicitó ante una corte federal de Estados Unidos que Nicolás Maduro sea condenado a varias cadenas perpetuas, en el marco del proceso judicial que lo señala como presunto responsable de liderar una estructura internacional de narcotráfico.

La petición se sustenta en la magnitud de los delitos atribuidos, entre ellos el envío sistemático de cargamentos de cocaína hacia Europa y Norteamérica, así como las alianzas con las citadas organizaciones armadas ilegales de origen colombiano.

Además, el caso no contemplaría escenarios de negociación similares a los aplicados en otros procesos, como el de Alex Saab, quien logró beneficios judiciales mediante cooperación con las autoridades.

En esta ocasión, la Fiscalía considera que el rol que se le atribuye a Maduro dentro del llamado ‘Cártel de los Soles’ excluye cualquier reducción de pena. Por ello, Clayton insiste en una sanción ejemplar que refleje el impacto del narcotráfico en la seguridad regional y el alcance transnacional de la presunta red criminal vinculada al poder político en Venezuela.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.