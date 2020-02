Según la entidad estadounidense, los monos fueron contagiados con el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y luego vacunados con un antiviral experimental llamado remdesivir, que fue utilizado para combatir el SRAS, informó The Sun.

El rotativo, además, señaló que los investigadores dividieron a los simios en tres grupos. El primero recibió la vacuna un día antes de ser contagiado con el brote. El segundo 12 horas después de la infección y al último no se le dio el medicamento.

“Los científicos descubrieron que después de seis días los primates inyectados 24 horas antes estaban bien, mientras que los no tratados sufrían los síntomas completos. Por su parte, a los que se les dio el antiviral 12 horas después mostraron signos leves de la enfermedad”, agregó el medio inglés.

Por último, The Sun aseguró que los investigadores de los NIH “ahora tienen la esperanza de probar el Remdesivir –con el que también se está experimentando en China– con la cepa epidémica Covid-19”.

Estas pruebas para encontrar la vacuna del coronavirus de Wuhan llegan en medio de las fuertes críticas que han recibido los laboratorios de los Institutos Nacionales de Salud por la experimentación con animales y las deficientes condiciones en las que los tienen, afirmó RCN Radio.

En esas instalaciones, recordó la emisora, “murieron unos ratones de calor por una falla en el sistema de calefacción, y otros de hambre y sed”, ya que a los científicos se les olvidó darles comida y agua durante una semana.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este lunes que el mundo debe preparase para una “eventual pandemia”, producto a la rápida propagación del brote fuera del gigante asiático.

