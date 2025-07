Este martes 8 de julio, la visita oficial del presidente francés, Emmanuel Macron, al Reino Unido, se ha tornado objeto de atención mediática tanto por sus razones netamente políticas como por un pequeño incidente personal que ha despertado suspicacias sobre la relación entre el mandatario y su esposa, Brigitte Macron.

Al aterrizar en territorio británico, Brigitte Macron decidió rechazar públicamente la ayuda de su esposo para bajar del avión presidencial. En el video donde quedó registrado este episodio particular, Emmanuel Macron se muestra intentando asistir a Brigitte, quien prefiere hacerlo por cuenta propia, sujetándose al pasamanos de las escaleras.

Acá, las imágenes de lo sucedido:

Macron and Brigitte seem to be having another rough moment — the First Lady of France pointedly refused to take her husband’s hand 🤨

The couple is currently on a visit to the UK 🇬🇧

What is he doing on those planes that annoys her so much? pic.twitter.com/qbxB8NCruw

— NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2025