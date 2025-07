Las dicotomías que caracterizan el discurso del presidente Gustavo Petro (ricos-pobres, empresarios explotadores-trabajadores explotados, norte-sur) y que en Colombia han conseguido significativos niveles de polarización le pasaron cuenta de cobro en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que tiene lugar en Sevilla (España), en donde el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le hizo una fuerte reconvención.

Ocurrió en el panel ‘Cambio de paradigma para soluciones dirigidas por el país a los desafíos de nuestro tiempo’, en donde el jefe de Estado colombiano atacó, de nuevo, a los países del primer mundo, acusándolos de haber provocado millones de muertos en la pandemia por el COVID-19 debido a la desigualdad global. Contó que tuvo coronavirus en Italia, donde fue atendido. “Lo que está en juego es la vida, y lo dice la ciencia, no un político”, sostuvo y añadió que la enfermedad va a crecer en el mundo por la crisis climática. De ahí, aseguró que se debe ver la experiencia de la pandemia.

Para el presidente Petro, América Latina no aguantó porque imitó el modelo norteamericano. “Presidente Macron, sí se puede producir el doble de vacunas en Sudáfrica, pero cuando la gente estaba muriendo por COVID-19, ¿qué tan rápido llegó a un país y qué tan rápido a otro? Yo lo vi y fui testigo llegó primero a Estados Unidos y a Europa”, dijo el mandatario, y luego preguntó: “¿Cuántos muertos gratuitos hubo?, mucho menos en Europa que en los países pobres. ¿Qué tan rápido llegó la vacuna a un país y qué tan rápido llegó al otro?”.

“Hace tres años, el problema fundamental de las reuniones internacionales era la crisis climática y hoy es la migración; los votos se consiguen alrededor del discurso antinmigrante…”, continuó el presidente Petro. “Un electorado, mayoritariamente ario de estos países que son del G20, del norte y que emiten mucho CO2, permite a ciertas corrientes políticas negar la crisis climática”.

Duro regaño de Emmanuel Macron a Gustavo Petro

Esto provocó la respuesta airada del presiente francés. “Nunca le doy lecciones a alguien del sur y es extraño hoy recibirlas. Exijo el mismo tipo de respeto, pues tenemos políticos en Europa que no están obsesionados con la migración y luchan contra la extrema derecha”, dijo, y reconvino al mandatario colombiano por la manera de simplificar las cosas. “No simplifiquemos la realidad de nuestra vida política. En Sudamérica hay líderes excelentes y en el norte también hay políticos que quieren construir un nuevo modelo”.

“Y no simplifiquemos la realidad de nuestra vida política, por favor, lo ruego”, insistió Macron, para después dirigirse directamente al jefe de Estado colombiano. “Y, por cierto, Gustavo. Usted es el primero en esta reunión que habla de migración. Nadie ha hablado de migración antes de usted. Entonces, no estamos tan obsesionados con la migración aquí. No se trata de darles lecciones a las personas del otro lugar, usted viene del sur y sé que hay personas del norte que también tienen buenos discursos. Tenemos que trabajar juntos y basarnos en los datos y la ciencia”.

Pero Macron no se quedó ahí. Continuó invitando al trabajo en equipo y a evitar la división. “Creo que nosotros podemos trabajar, teníamos esa narrativa que se dividía entre norte y sur. Y es lo contrario lo que yo creo, de hecho. Porque yo creo que sí que es posible juntos conseguir una agenda común. Pero siempre que se tenga personas en Europa y en Norteamérica que digan: ‘Esa persona es del sur… son mi principal problema… no los quiero… son migrantes…’. Y personas del sur que digan: ‘En el norte está el problema, tienen ese enfoque poscolonial…’. Si tenemos este enfoque, así vamos a seguir con la agenda global. Y en su narrativa y en su paradigma no veo cómo podamos crear una agenda común”.

“De esta forma lo que he escuchado, no hay forma de hacerlo. La única forma es trabajar juntos, respetándonos. Rechazando esas simplificaciones de diferentes partes del mundo. Porque, ¿sabe qué?: en Sudamérica hay líderes excelentes, y también en el norte existen esos líderes. Y hay políticos que quieren crear y construir un nuevo modelo y una cooperación entre norte y sur, y están haciéndolo en gran medida durante los últimos ocho años”, concluyó Macron.

Tremendo regaño del presidente Macron de Francia a Gustavo Petro. Le pide respeto, le exige que no le de lecciones, le dice que plantee soluciones, que no divida y que hable con datos, ciencia y realidades Detalles 7AM #VelezPorLaManana pic.twitter.com/hKVNu6ZA4h — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) July 3, 2025

