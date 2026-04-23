El caso de la exreina de belleza Carolina Flores, asesinada en México, sigue revelando elementos clave para la investigación, especialmente por la llamada que hizo su esposo a Reyna Gómez Molina, madre de la víctima, para confesar lo ocurrido poco después del crimen.

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Según la información conocida, el hombre se comunicó con su suegra hasta un día después de ocurridos los hechos, lo que despertó sospechas y cuestionamientos de parte de la mujer que quedó destrozada por la noticia.

En esa conversación, también señaló a su propia madre como la responsable del ataque, una versión que desde entonces forma parte del expediente que analizan las autoridades.

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“Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca y a lo lejos escuchaba una voz de una mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija”, indicó Gómez Molina en el desgarrador relato, según recogió Blu Radio.

Madre de Carolina Flores fue informada del crimen hasta un día después

El momento en que la madre de la víctima fue informada también quedó bajo análisis, ya que la llamada se produjo un día después del crimen. Este detalle abrió interrogantes sobre el tiempo que pasó antes de comunicar lo ocurrido. “¿Cómo que tu mamá? ¿De dónde sacó el arma?”, cuestionó Reina, a lo que su yerno respondió: “No sé… no sé nada, señora”.

Frente a esto, el esposo señaló que durante esas horas permaneció dedicado al cuidado del bebé de ocho meses que tenía con Carolina Flores, versión que ahora es revisada por las autoridades.

La llamada se convirtió en una pieza relevante dentro del proceso, ya que permite reconstruir los primeros momentos posteriores al crimen y conocer la reacción del esposo frente a lo sucedido. Además, el contenido de la llamada aporta elementos sobre la dinámica familiar que rodeaba a la víctima.

El homicidio ocurrió dentro de la vivienda donde se encontraba Carolina Flores, quien fue atacada con arma de fuego en un hecho que es investigado como feminicidio. En el lugar estaban presentes tanto el esposo como la suegra, lo que ha llevado a que ambos sean considerados clave para esclarecer las circunstancias del caso.

A partir de ese momento, las autoridades centraron su atención en las versiones entregadas por los involucrados y en el video en que se ve el momento del crimen.

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