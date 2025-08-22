La administración del presidente Donald Trump confirmó que está revisando los antecedentes de más de 55 millones de personas con visas válidas de Estados Unidos, con el objetivo de identificar posibles infracciones. Estas verificaciones podrían terminar en la anulación de documentos y, en algunos casos, en deportaciones desde el país.

Un funcionario del Departamento de Estado explicó que la entidad lleva a cabo una “verificación continua” desde el regreso de Trump al poder en enero pasado. Esta medida abarca a todos los extranjeros con visas activas, aunque no se especificó cuánto tiempo tomará el proceso ni en qué plazos se aplicarán las decisiones sobre los visados.

De acuerdo con la información citada por El Tiempo, la revisión incluye la búsqueda de indicios de inelegibilidad, entre ellos permanencia ilegal, antecedentes delictivos, amenazas a la seguridad pública, participación en actividades terroristas o vínculos con organizaciones extremistas. Estos elementos son los que, bajo la ley migratoria vigente, permiten la revocatoria de las visas.

El funcionario señaló que la investigación contempla toda la información disponible sobre los titulares de las visas. Esto implica revisar registros policiales, reportes de inmigración y datos adicionales que hayan surgido después de la expedición de los documentos. Si se detecta algún factor que comprometa la elegibilidad del extranjero, el visado puede ser cancelado de inmediato.

Dentro de esta política migratoria más estricta, el Departamento de Estado ya ha cancelado numerosos visados en los últimos meses de 2025. Entre los casos más llamativos se encuentran los de estudiantes extranjeros que participaron en protestas propalestinas contra la ofensiva de Israel en Gaza, lo que muestra la severidad con la que se está aplicando la medida.

Según lo publicado por el gobierno de esa nación, desde enero pasado se ha revocado más del doble de visas en comparación con el mismo periodo del año anterior. En particular, el número de visados estudiantiles anulados fue casi cuatro veces mayor, lo que refleja un aumento considerable en el nivel de control, incluyendo los cambios en las renovaciones de visas en países como Colombia.

Adicional a ello, el Departamento de Estado anunció la suspensión de la emisión de visas de visitante para ciudadanos provenientes de Gaza. La medida busca revisar en detalle los procesos mediante los cuales se concedieron permisos humanitarios a un grupo reducido de personas del enclave palestino, una decisión que se enmarca en la política restrictiva de Trump.

Con este panorama, las autoridades estadounidenses están intensificando el escrutinio migratorio y marcando un precedente en la forma en que se gestionan las visas. Según el gobierno del republicano, el objetivo declarado es proteger la seguridad nacional, aunque críticos de estas medidas advierten sobre sus posibles impactos humanitarios.

