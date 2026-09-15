Por: EL PILON SA

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La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, natural de Valledupar, sostuvo una reunión clave con Kristi Noem, enviada especial para el Escudo de las Américas, justo antes del encuentro regional previsto para el lunes 14 de septiembre. De acuerdo con la información difundida por la Embajada de Colombia en Estados Unidos, el eje central de la conversación fue el avance de las prioridades del presidente Abelardo De la Espriella en materia de cooperación bilateral entre ambos países.

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Uno de los puntos centrales discutidos fue el fortalecimiento del trabajo conjunto contra las organizaciones calificadas como narcoterroristas. Según detalló la enviada especial Noem, este tema constituye uno de los principales intereses dentro de la relación colombo-estadounidense. Las acciones coordinadas buscan incrementar la capacidad de respuesta frente a los desafíos que representan estos grupos criminales. Además, dentro de la agenda se abordaron las condiciones de seguridad y estabilidad necesarias para atraer inversión extranjera y facilitar el crecimiento económico en Colombia. Tal como señalaron los funcionarios durante la reunión, los esfuerzos de cooperación pretenden ir más allá del ámbito militar y de seguridad, ampliándose hacia otros sectores estratégicos para el desarrollo del país.

Otro aspecto relevante en el encuentro fue el interés de Estados Unidos por profundizar la colaboración con el sector privado y crear mayores oportunidades de inversión en Colombia. Este objetivo hace parte del plan priorizado por ambas naciones para fortalecer sus lazos económicos y generar beneficios sostenibles que respalden la transformación de la economía colombiana.

La reunión entre María Consuelo Araújo y Kristi Noem se desarrolló en el contexto del Escudo de las Américas, una propuesta regional liderada por Estados Unidos. Este proyecto busca generar una respuesta conjunta de los países frente a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas transnacionales. El enfoque está puesto en el intercambio de información y capacidades entre organismos de seguridad para desarticular las operaciones de estas redes criminales. Además de su componente operativo, la iniciativa tiene una dimensión política orientada a consolidar alianzas con gobiernos que compartan una visión de seguridad y combate al crimen organizado.

La cita entre ambas funcionarias ocurre justo una semana después de la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien también abordó con el Gobierno colombiano asuntos de seguridad y cooperación bilateral, de acuerdo con lo reportado por la Embajada de Colombia en Estados Unidos.

¿Cuáles fueron los temas principales de la reunión entre María Consuelo Araújo y Kristi Noem sobre el Escudo de las Américas?

Durante la reunión, los temas principales fueron el fortalecimiento de la cooperación contra organizaciones narcoterroristas, la promoción de condiciones de seguridad y estabilidad para fomentar la inversión en Colombia, y la expansión del trabajo conjunto con el sector privado. Todos estos asuntos fueron abordados dentro del marco de las prioridades establecidas por el presidente Abelardo De la Espriella y buscan fortalecer la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

¿Qué es el Escudo de las Américas y cuáles son sus objetivos?

El Escudo de las Américas es una política regional que responde a la necesidad de enfrentar las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales. Su objetivo principal es articular a los países participantes a través del intercambio de información y capacidades de seguridad, con el fin de afectar las redes criminales. Además, representa un escenario de cooperación hemisférica enfocado tanto en la lucha contra el crimen organizado como en el fortalecimiento de alianzas políticas en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.