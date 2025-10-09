Según la familia de Jaime, él fue capturado el 27 de septiembre en Nezahualcóyotl, tras regresar de vacaciones, por un grupo de hombres encapuchados que supuestamente le sembraron droga para justificar su arresto.

“Al menos seis camionetas con hombres encapuchados y armados los interceptaron cerca de su vivienda, les sembraron droga en la guantera y lo llevaron detenido”, detalla el diario El País.

Aunque existen registros de dos detenciones distintas, su abogado sostiene que nunca fue liberado, y denuncia que las autoridades habrían manipulado el proceso, recurriendo a tácticas irregulares para justificar la captura.

Este caso se vincula con el homicidio de los dos artistas, quienes desaparecieron el 16 de septiembre después de tomar un vehículo por aplicación y luego un Mercedes gris que los habría llevado al Estado de México.

El 22 de septiembre sus cuerpos desmembrados fueron hallados en Cocotitlán, y el carro fue encontrado dos días después en una vivienda abandonada.

La investigación también apunta a un taller de hojalatería en Los Reyes La Paz, donde presuntamente se alteró el vehículo para ocultar evidencias.

Las autoridades buscan determinar la participación de Jaime N. y otros detenidos en el crimen, mientras crecen las sospechas sobre posibles abusos y corrupción en el manejo del caso por parte de la Fiscalía, resalta El Tiempo al respecto.

