El trágico fallecimiento de Yudis Milena Agredo Idárraga, una docente de 43 años de Popayán, Cauca, que murió mientras practicaba buceo recreativo en Santa Marta, causó conmoción y detonó una investigación exhaustiva.

El incidente ocurrió en el sector de La Aguja, ubicado en el corregimiento de Taganga, un lugar reconocido por ser un punto popular para el buceo. Agredo estaba practicando este deporte bajo la supervisión de la empresa Barracuda Dive Center.

Un instructor de la misma empresa notó que Agredo estaba en apuros y coordinó su traslado al centro de salud local. Aunque se tomaron acciones inmediatas, la docente no sobrevivió.

Las autoridades contemplan en sus investigaciones si hubo negligencia por parte de la empresa y si existieron fallas en los protocolos de seguridad durante la formación. A su vez, dieron a conocer que, preliminarmente, se habla de muerte por inmersión.

Posibles errores que provocaron la muerte de profesora que buceaba en Santa Marta

Un informe preliminar de las autoridades indicó que Yudis Milena no tenía mucha habilidad para nadar, lo que pudo contribuir a perder el control durante la inmersión, de acuerdo con El Tiempo.

También se investiga si Barracuda Dive Center contaba con el equipo de seguridad adecuado y si ofrecieron instrucciones suficientes para una principiante.

“Queremos establecer si la escuela de buceo cumplió con todos los estándares exigidos por ley y si los equipos estaban certificados. También se evalúa la reacción ante la emergencia y si hubo omisión o demora en la asistencia”, indicó una persona cercana al caso, según el rotativo.

Profesora que murió en Santa Marta habría buceado en zona para personas con experiencia

Por otro lado, Karlotz Omaña, director de la Defensa Civil de Magdalena, dio a conocer un preocupante dato sobre el lugar donde ocurrieron los hechos. Se trataría de una zona “donde normalmente bucean personas con experiencia”.

Sin embargo, para el citado medio, las autoridades no descartan que la víctima presentara afectaciones en su salud y se esperan los respectivos exámenes que puedan dar mayor claridad sobre el caso.

