En un avance significativo en la investigación del asesinato de los músicos colombianos B-King (Bayron Sánchez Salazar) y DJ Regio Clown (Jorge Luis Herrera Lemos), las autoridades mexicanas informaron la detención de Cristopher N., alias “El Comandante”, señalado como presunto autor intelectual de los crímenes.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Crimen de B-King fue por turbia relación de Regio Clown con peligroso hombre, según ‘Negra Candela’)



La Fiscalía del Estado de México confirmó su captura el 30 de octubre de 2025, en un caso que ha generado atención internacional. Los dos artistas habían desaparecido el 16 de septiembre, tras presentarse en un evento en la Ciudad de México.

Seis días después, sus cuerpos fueron hallados desmembrados en Cocotitlán, Estado de México. Las circunstancias de su desaparición y la brutalidad del crimen han causado conmoción tanto en Colombia como en México.

Lee También

Noticia en desarrollo…

Parapsicólogo Edwin Ocampo habló del caso Colmenares y reveló qué va a pasar

En Bajo Sospecha el parapsicólogo Edwin Ocampo habló sobre el caso de Colmenares. Detalló qué va a pasar con el proceso judicial, si Laura Moreno y Jessy Quintero sienten culpa y si Luis Andrés ya descansa en paz.