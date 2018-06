A primera hora, 7:00 a.m., Corea del Sur se medirá con Suecia en compromiso perteneciente al grupo F, serie que ya tuvo el triunfo 1-0 de México sobre Alemania. Este cotejo irá por Directv.

Posteriormente, a las 10:00 a.m., será el turno para ‘Bolillo’ Gómez con Panamá frente a Bélgica, conjunto que presentará a figuras como Hazard, De Bruine, Fellaini y Lukaku. Esta contienda, válida por el grupo G, se podrá seguir por los canales Caracol, RCN y también por Directv.

Finalmente, a la 1:00 p.m., en el segundo encuentro del cuadrangular G, Túnez chocará contra la Inglaterra de los atacantes Kane, Sterling, Vardy, Welbeck y Rashford, enfrentamiento que irá por Directv.

Programación completa (lunes 18 de junio):

Grupo F

07:00 a.m. – Suecia vs Corea del Sur (Directv)

Grupo G

10:00 a.m. – Bélgica vs. Panamá (Caracol, RCN y Directv)

01:00 p.m. – Túnez vs. Inglaterra (Directv)