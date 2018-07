“Solamente darles gracias a los muchachos por la alegría que hemos vivido en este Campeonato Mundial; estuvimos cerca de cambiar la historia, pero esto sigue. Solamente felicitaciones a los muchachos porque mostraron carácter”, indicó Valderrama a la cadena rusa RT, donde el exfutbolista colombiano es comentarista.

Para ‘El Pibe’, no solo Colombia estuvo corta en su planteamiento del partido. “Inglaterra tampoco hizo gran cosa. Ustedes vieron que el gol de ellos fue un penalti y de resto no tuvo ocasiones de gol”, subrayó.

De igual forma, el exfutbolista samario considera que de haber estado disponible James Rodríguez otra Colombia se hubiera visto sobre el césped.

Por otro lado, Valderrama dio a entender que apoyaría la continuidad del técnico José Pékerman para el ciclo hacia el Mundial de Catar 2022.

“Estamos muy agradecidos con el profe, ha demostrado toda su calidad no solamente como técnico sino como persona; no has llevado a 2 mundiales seguidos y yo personalmente le doy las gracias a él porque yo sé el esfuerzo que hace, y nos trajo hasta aquí, que estar aquí no es fácil”, sentenció el 10.

Aquí sus palabras al final del compromiso para RT en Español: