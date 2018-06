Las declaraciones de Armani, quien actuó durante el primer semestre del año en River Plate tras dejar a Atlético Nacional, fueron entregadas al canal argentino FOX Sports, medio ante el cual explicó que el cambio de equipo le sirvió para ser convocado por el combinado albiceleste para Rusia 2018.

“Si seguía en Colombia no estaba en el Mundial porque la liga colombiana no tiene la magnitud ni la fuerza, no la estoy menospreciando porque he jugado muchos años allá y me ha dado muchas satisfacciones, pero no tiene el mismo impacto que la liga argentina, ni el mismo protagonismo”, apuntó inicialmente.

Y agregó que su llamado a la selección fue merecido: “Fue una decisión difícil de tomar el pasar a la liga argentina, pero en este semestre me han salido las cosas bien, me he ganado un lugar”.

Armani compite por ser titular en Rusia junto a Wilfredo Caballero, inicialista en los últimos amistosos de Argentina, y Nahuel Guzmán, convocado a último minuto luego de la lesión de Sergio Romero.

