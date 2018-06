A las 9:00 y exclusivamente por Directv, Argentina, con Lionel Messi liderando el frente de ataque, se medirá con la selección francesa, favorita al título y la cual anuncia en la delantera a Griezmann, Mbappé y Giroud.

Posteriormente, a la 1:00 p.m. y por los canales Caracol, RCN y Directv, el equipo portugués, con Cristiano Ronaldo como principal figura, jugará ante Uruguay, elenco que basa su poder ofensivo en Luis Suárez y Édinson Cavani.

Los ganadores de estas contiendas se cruzarán entre sí el viernes 6 de julio en cuartos de final.

Programación (sábado 30 de junio):

9:00 a.m. – Francia vs. Argentina (Directv)

1:00 p.m. – Uruguay vs. Portugal (Caracol, RC y Directv)

Posibles nóminas de Francia vs. Argentina:

Argentina: Franco Armani; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico; Javier Mascherano, Enzo Pérez y Éver Banega; Ángel di María, Lionel Messi y Gonzalo Higuaín o Cristian Pavón. D.T.: Jorge Sampaoli.

Francia: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti y Lucas Hernández; N’Golo Kanté, Paul Pogba y Blaise Matuidi; Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Olivier Giroud. D.T.: Didier Deschamps.

Posibles nóminas de Uruguay vs. Portugal:

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez y Diego Laxalt; Lucas Torreira, Nahitan Nández, Matías Vecino y Rodrigo Bentancur; Luis Suárez y Edinson Cavani. D.T.: Washington Tabárez.

Portugal: Rui Patricio; Cédric Soares, Pepe, José Fonte y Raphaël Guerreiro; Ricardo Quaresma, Adrien Silva, William Carvalho y João Mario; Cristiano Ronaldo y André Silva. D.T.: Fernando Santos.

Cuadro de competencia: