Se han conocido más detalles sobre las declaraciones que dieron los familiares de John Ferney Cano a El Colombiano, el hombre que asesinó al urólogo Juan Guillermo Aristizábal en Medellín hace algunas semanas. Se sabe que este hombre estafa sufriendo problemas mentales, a raíz de un mal procedimiento que le hicieron.

Su hermano Alexánder Cano contó que todo sucedió a raíz de una mala circuncisión que le practicó el médico Aristizábal, lo que desencadenó en un constante sufrimiento que terminó atormentándole la vida, de acuerdo con el diario.

“No esperábamos este final para él. La falta de ayuda médica se debió a una red de manipulación por parte del primer médico que lo atendió. Fue un mal diagnóstico y procedimiento, junto con la falta de información que provocaron dos años y medio de dolor continuo. Él insistía en que su dolor era real y aumentaba cada día”, dijo en la entrevista.

Por otra parte, Cano también dio detalles en el citado medio del padecimiento que sufrió el hombre, lo que derivó en problema mentales y terminó llevándolo a cometer la injustificable acción de asesinar al médico y luego acabar hasta con su propia vida en uno de los baños.

“Él perdió más de la mitad de la sensibilidad, ya no podía estar con ninguna mujer, dejó a su novia y no dormía. Siempre era repetitivo y decía que se las tenía que cobrar […] A nosotros nos lo manifestó y una médica psiquiátrica también lo dejó registrado. A pesar de las denuncias, hubo negligencia de la Fiscalía. Intentamos hablar con él, pero se reafirmó tras la audiencia de conciliación. Ese día, el doctor le ofreció $5 millones de compensación, pero no los aceptó por consejo del abogado que tenía”, comentó.

