El pasado jueves 18 de abril se registró un asesinato en la Clínica Medellín, en El Poblado. Un paciente atacó con un arma de fuego a Juan Guillermo Aristizábal, un reconocido urólogo que atendía a una persona en uno de los consultorios del noveno piso.

Luego del homicidio, el atacante —identificado como Jhon Ferney Cano González— habría provocado el incendio del consultorio al sentirse atrapado. La Policía asegura que llegó al lugar e intentó persuadirlo para que se entregara. Sin embargo, después de escuchar un par de disparos, se encontró su cuerpo en el baño.

Este 26 de abril, una semana después de crimen, salió a la luz que el hombre escribió ‘Memorias de un loco sensible’, un texto de más de 360 páginas donde detalla el problema médico que tenía, el cual, según él, desencadenó una cirugía que le hizo el doctor, informó El Colombiano.

La portada del libro es una foto de un miembro con elementos quirúrgicos en una circuncisión. Allí cuenta que acudió al doctor Aristizábal por un dolor en la punta del pene y falta de deseo sexual. El profesional lo diagnosticó con un hongo, varicocele y una hernia.

Según relata el confeso asesino, Aristizábal le dijo que la solución era practicarle una circuncisión. Asegura en el texto que confió en el diagnóstico y que el 21 de octubre de 2021 se sometió a la cirugía, luego de pagar $ 2’300.000. Pero su dolor no desapareció.

“Simplemente pensaba que me iba aliviar, algo que no resultó, porque ese diagnóstico estaba equivocado (…) Lo que sucedió fue que pude ver el futuro, y no estoy exagerando, mi intuición me dijo al instante que aquello no me aliviaría. El maldito dolor, que llevaba prácticamente 5 años conmigo, seguía justo ahí. ¿Me pregunté por qué hubo que hacer tanto daño?, ¿por qué hubo que hacer semejante atrocidad?, ¿por qué me quitaron el frenillo y no me avisaron?, ¿por qué fijaron el tejido restante tan arriba, inmediatamente después de la cabeza del pene, si yo lo hubiera preferido un poco más retirado de la cabeza del pene?, ¿por qué no se me consultó absolutamente nada referente a este procedimiento de lo que iban a quitar o más o menos cómo debería quedar?”, narra.