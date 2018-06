“Cracks, la próxima invitan”, escribió Asprilla en su cuenta de Twitter junto a una frase en inglés en la que exalta a los aficionados que acompañaban al hombre que sostenía los binoculares con licor.

Las críticas para el ‘Tino’ no se hicieron esperar, a tal punto que decidió eliminar la publicación. Sin embargo, de poco sirvió que el exfutbolista lo hiciera ya que una buena cantidad de usuarios en Twitter ‘revivió’ el tuit y siguen criticándolo horas después de que fuera eliminado.

El aficionado colombiano que protagoniza el video viral fue identificado como Luis Felipe Gómez Toro y se desempañaba hasta hace unas horas como ejecutivo de Avianca. La aerolínea confirmó que despidió a Gómez.

Luego del revuelo que generó con su publicación, Asprilla rechazó tajantemente lo hecho por otro aficionado colombiano que abordó a unas aficionadas japonesas y la hizo decir groserías frente a la cámara para burlarse públicamente de ellas.

To all my friends in the world specially all japanese, this kind of people do not represent colombiana, we respect all cultures, please receive my apologies in the name of all my country people. Respect and love to all of you. pic.twitter.com/Wurt7ci3mY

