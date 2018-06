Independent hace un análisis línea por línea de Colombia, y le dedica un par de párrafos al viejo conocido arquero David Ospina, que milita en el Arsenal. De él, dice que es “vulnerable” en el juego aéreo, y que eso, sumado a las capacidades de los ingleses y a los buenos centros del lateral Kieran Trippier se puede convertir en un punto a favor de los europeos.

Sobre los defensas centrales (Yerry Mina y Dávinson Sánchez), el medio dice que son una pareja “excelente”, aunque les hace falta consolidarse como dúo y recuerda el pésimo debut de Sánchez contra Japón.

The Telegraph dice que Dávinson, que milita en el Tottenham Hotspur, suele estar “al borde de la calamidad”, y aunque le reconoce muchas capacidades, cree que el delantero estrella inglés Harry Kane (compañero de Sánchez en el club) va a aprovechar la más mínima falla que pueda haber en la joven pareja de zagueros colombiana.

El artículo continúa abajo

Sobre los otros defensas (Santiago Arias y Johan Mojica) y los volantes de primera línea (Carlos Sánchez y Mateus Uribe) menciona su buen desempeño, sin muchos calificativos. Solo reconoció la actuación de Arias y la mejoría del nivel de ‘La roca’ con respecto al que mostró en su efímero paso por el Aston Villa inglés.

Pero es en la parte de adelante donde dicen que Colombia es “extremadamente peligrosa”, aunque dice que eso depende del estado físico de James, que “sin dudas no estará al 100 %” por sus molestias musculares, dice Independent. Eso podría cambiar el funcionamiento del medio campo ofensivo: en ausencia del ’10’, dice, Juan Guillermo Cuadrado iría por la banda derecha, Luis Muriel por la izquierda, en reemplazo de James, y por la mitad, Juan Fernando Quintero, el “hombre de peligro”.

Pero The Telegraph va más allá: cree que la capacidad goleadora de Colombia no se limita a Falcao García (que es bastante bueno, a pesar de que no se mostró mucho contra Senegal, como dijo Independent), sino que hombres como Mina y Dávinson pueden dar muchos problemas en el juego aéreo, que complementa la buena pegada de Quintero, eso en caso de que James no sea de la partida el próximo martes.

En definitiva, dice Independent, Colombia es un rival mucho más exigente que Japón (al que habría tenido que enfrentar Inglaterra en caso de ganarle a Bélgica), pero asegura que a nivel defensivo hay varias fallas que, si se explotan con éxito, pueden derivar en la ventaja y posterior avance de los británicos en el Mundial.