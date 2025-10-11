El nombre de la cantante de música popular Arelys Henao volvió a ocupar titulares luego de que se conociera una denuncia pública en redes sociales por parte de una familia campesina de Barbosa, Antioquia. En un video viral, los denunciantes señalaron al esposo de la artista, Wilfredo Hurtado, de presuntos actos irregulares por un terreno en disputa.

Hurtado negó rotundamente las acusaciones y aseguró que “de manera oportunista quieren empañar su buen nombre, imagen y reputación, por ser una figura pública”. Además, aclaró que la cantante no tiene ningún vínculo con el caso y que el conflicto tiene origen en una querella civil que ya fue resuelta a su favor por las autoridades competentes.

“El fallo fue a nuestro favor”: Esposo de Arelys Henao

El también mánager de la intérprete de ‘Señor prohibido’ explicó que interpuso una denuncia ante la corregiduría de El Hatillo, Barbosa, por una disputa de posesión sobre el terreno. “Me tocó poner ante el corregidor la denuncia y el corregidor tomó cartas en el asunto, ya él falló a favor de nosotros”, aseguró Hurtado.

El empresario agregó que al otro involucrado “le dieron 5 días para retirar el alambrado que había puesto y que lo dejaran como estaba”, pero este no acató la orden. Según su relato, “el funcionario fue a hacer una verificación del cumplimiento del fallo, el señor estuvo notificado y no se presentó ni justificó su ausencia. En este sentido, se tomaron medidas correctivas y lógicamente él autorizó que retiraran todo de ahí, pero todo estaba bajo la ley”.

Frente a las versiones difundidas en redes, Hurtado sostuvo que “el señor hizo el video, pero no explica qué es lo que está pasando”.

Arelys Henao junto a su esposo e hijos / IG: Wilfredomanager

En un comunicado, la abogada de Hurtado, Jhoana Alejandra Rodríguez Sifontes, explicó que el proceso, radicado bajo el número 2024-012, “terminó con un fallo el 3 de septiembre de 2025” y que el querellado, Óscar de Jesús Bustamante Sánchez, no sustentó los recursos de apelación, por lo que “se declaró desierto”.

La jurista enfatizó que “no es cierto que de manera arbitraria y con vías de hecho por parte de la autoridad competente y de Wilfredo Hurtado se vulneraran derechos con actos violentos como lo quieren hacer ver los denunciantes”.

Finalmente, Rodríguez cuestionó el manejo mediático del caso y afirmó que “este es un caso más donde las falsas noticias y los medios de comunicación desembocan en acciones sistemáticas de descalificación y poca credibilidad en medios masivos que no verifican la información antes de publicar”.

