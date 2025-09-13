Ómar Geles es recordado como una de las figuras más influyentes y queridas de la música vallenata. Su trayectoria como compositor, cantante, acordeonero y Rey Vallenato lo consolidó como un referente indiscutible del género, dejando un legado que trascendió fronteras.

Nació en el seno de una familia humilde, pero gracias a su disciplina, constancia y un talento innato, logró convertirse en un símbolo de la cultura musical colombiana.

Su carrera comenzó a tomar fuerza cuando cofundó la agrupación ‘Los Diablitos’, junto a reconocidos artistas como Miguel Morales, Álex Manga y Jesús Manuel Estrada.

Con ellos marcó una época dorada en la música vallenata, entregando canciones que aún hoy son consideradas clásicos del folclor. Más adelante, Geles decidió formar su propia agrupación, ‘La gente de Omar Geles’, proyecto en el que asumió la voz principal y desde donde interpretó muchos de los temas que había compuesto a lo largo de su vida.

Como compositor, alcanzó cifras impresionantes: se calcula que escribió cerca de 900 canciones, muchas de las cuales no solo fueron himnos del vallenato, sino que también trascendieron hacia otros géneros y se convirtieron en éxitos internacionales.

Su capacidad para narrar historias de amor, desamor y cotidianidad, con letras cargadas de sentimiento, lo llevó a ganarse el respeto y la admiración de colegas y fanáticos por igual.

En el plano personal, el gran amor de su vida fue Maren García, su esposa y madre de tres de sus hijos. A ella le dedicó innumerables canciones y con ella compartió los últimos años de su vida.

Luego de la partida del artista, García ha asumido el rol de preservar y administrar el legado artístico de su esposo, manteniendo vivo el espíritu de ‘La gente de Omar Geles‘ y velando por la memoria del compositor que marcó a toda una generación.

Maren García contó sueño en el que se apareció Ómar Geles

En una entrevista concedida al pódcast ‘Sinceramente Cris’, conducido por Cristina Estupiñán, Maren habló con sinceridad sobre el difícil proceso que ha vivido después de la muerte de su esposo. Explicó que ha tenido que responder en todos los frentes, tanto en lo familiar como en lo artístico, pero también reveló un detalle muy íntimo que conmovió a muchos: la experiencia de soñar con Omar poco después de su partida.

Según relató, apenas dos días después de su fallecimiento, soñó con él de una manera muy real. “Ese día me dijo que me amaba mucho, me empezó a dar besos por toda la cara y luego me dijo: ‘Ya vengo’. Estaba vestido completamente de blanco”, contó García con la voz entrecortada. Este encuentro onírico le dio fuerzas en medio del dolor, y aseguró que no fue la única en vivirlo.

Sus hijos también han tenido sueños similares con su padre. Maren relató que el mayor llegó temblando a su cuarto una noche, convencido de haber sentido la presencia de Ómar.

“Me dijo: ‘mamá, mi papá estaba en el cuarto, con la misma ropa con la que jugó tenis’. Fue impresionante”, agregó.

Estas experiencias, aunque cargadas de nostalgia, han servido de consuelo para la familia, que siente que el músico sigue acompañándolos de alguna manera.

Geles no solo dejó un repertorio invaluable de canciones, sino también un recuerdo imborrable en quienes lo conocieron y en su familia, que ahora se convierte en la guardiana de su herencia musical. Su historia demuestra que el vallenato perdió a uno de sus grandes exponentes, pero que su obra seguirá viva por generaciones, transmitiendo la misma emoción que él supo plasmar en cada acorde y cada verso.

