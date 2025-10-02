El Festival Salsa al Parque, uno de los eventos culturales más esperados en Bogotá, aún no cuenta con los permisos necesarios para llevarse a cabo. Según información divulgada por El Tiempo, la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor negó la autorización al Instituto Distrital de las Artes (Idartes), organizador del evento, programado para el 4 y 5 de octubre en el parque Simón Bolívar.

La decisión fue oficializada mediante la resolución GJR-1412 de 2025. En el documento, se indica que Idartes no cumplió con los requisitos establecidos por las autoridades para espectáculos públicos. Entre las principales falencias se encuentran los aspectos relacionados con seguridad, movilidad y la validación del Cuerpo Oficial de Bomberos, fundamentales para garantizar el bienestar de los asistentes.

Este fin de semana hay 10 eventos masivos en Bogotá, incluidos Campín y Movistar Arena. Ninguno tiene permiso hoy para realizarse. Seguramente eso cambiará en las próximas horas. Salsa al parque siendo un festival organizado por la alcaldía no cumple ningún requisito de… pic.twitter.com/asCdf7J9m7 — Juan Fraile (@JuanFraile) October 2, 2025

Este anuncio se suma a una serie de incidentes recientes que evidencian dificultades en la organización de eventos masivos en la ciudad. Uno de los casos más comentados fue la cancelación del concierto de Kendrick Lamar, que iba a tener lugar en el escenario Vive Claro el pasado 26 de septiembre. El espectáculo también fue suspendido por no cumplir con los requerimientos exigidos por las autoridades locales.

El análisis de la documentación fue llevado a cabo por el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (Suga), instancia encargada de coordinar la evaluación técnica de los eventos en el espacio público. Tras la revisión, las entidades que integran el sistema concluyeron que no era procedente conceder la autorización al Festival Salsa al Parque en su edición 2025.

Lo que llama la atención es que Idartes hace parte de la misma administración distrital que impide la ejecución del evento, lo que refleja una posible desarticulación interna.

