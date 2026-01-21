Un complicado momento está viviendo actualmente el periodista de Noticias Caracol Héctor Rojas, conocido por su reportería diaria en los distintos espacios noticiosos, ya que según publicó en sus redes sociales, su madre desafortunadamente perdió la vida.
Fue con dos fotografías que el periodista confirmó esta lamentable noticia, asegurando que los “tortolitos”, refiriéndose a sus dos padres, se reencontraron en el cielo.
“Este par de tortolitos se reencontrarán en el cielo. Con tristeza en el corazón les informo que mi madre ha fallecido y ahora está en la presencia de Dios”, escribió el periodista en sus redes sociales.Lee También
Estas son las fotografías en cuestión:
Ver esta publicación en Instagram
Dicha publicación ha recibido varios comentarios de colegas, familiares y amigos lamentando la noticia, quienes acompañan al periodista y sus allegados en este difícil momento de la partida de su ser querido.
Es más, justamente por esa situación el periodista no ha salido al aire durante esta semana, recordando que en el país existe la licencia por luto que es de cinco días hábiles.
Quién es Héctor Rojas
Héctor Rojas, uno de los reporteros más reconocidos de Noticias Caracol, se ha consolidado como una figura clave en la cobertura periodística de la ciudad de Bogotá y temas de alta relevancia social en Colombia. Con una trayectoria de más de dos décadas en el noticiero insignia de Caracol Televisión, Rojas se destaca por su trabajo en terreno, donde aborda diariamente asuntos de inseguridad, criminalidad, justicia y denuncias ciudadanas que impactan la vida cotidiana de los capitalinos.
Desde hace años, el periodista ha sido el rostro visible en las calles, realizando transmisiones en vivo desde zonas de atracos, operativos policiales, agresiones urbanas y casos emblemáticos de hurto, como el uso de sustancias como la escopolamina.
A pesar de las adversidades, Héctor Rojas mantiene un estilo cercano y resiliente. En redes sociales, es muy activo: en X (Twitter) bajo la cuenta @HectorRojasT, se presenta como “Periodista en @Noticiascaracol” y recibe constantemente denuncias de la ciudadanía a través del correo hrojas@caracoltv.com.co.
Su labor ha contribuido a visibilizar bandas criminales, carteles de los más buscados por robos millonarios y homicidios, como el reportado recientemente por la Policía Metropolitana de Bogotá.
Con una carrera que supera los 18 años en Noticias Caracol —como él mismo celebró en publicaciones pasadas—, Héctor Rojas representa el periodismo de calle comprometido, que no solo informa, sino que también genera conciencia sobre los problemas reales de la sociedad colombiana. Su persistencia en cubrir la realidad bogotana día a día lo convierte en uno de los reporteros más visibles y respetados del medio televisivo nacional.
