Por: El Espectador

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La cineasta Georgia Oakley, reconocida por su sensibilidad artística, enfrentó en 2024 un reto importante cuando la productora India Flint le propuso dirigir una nueva versión de ‘Sensatez y sentimientos’ (‘Sense and Sensibility’), la célebre novela de Jane Austen. Oakley, marcada desde pequeña por la popular adaptación de 1995 dirigida por Ang Lee y guionizada por Emma Thompson, reconoció que sería complicado esquivar las comparaciones. Sin embargo, aclaró que su versión no busca ser definitiva, sino aportar una visión propia a la historia de las hermanas Dashwood: Elinor, la prudente, y Marianne, la emocional, quienes tras la muerte de su padre enfrentan la ruina y la atención de distintos pretendientes. Así lo expresó en una entrevista recogida por The New York Times.

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La adaptación de 1995, con Thompson y Kate Winslet en los papeles principales y un elenco icónico que incluye a Hugh Grant y Alan Rickman, obtuvo el premio Oscar a mejor guion y renovó el gusto global por Austen. Ese año, de acuerdo con The New York Times, seis adaptaciones de sus novelas inundaron el cine y la televisión, reflejando el atractivo atemporal de sus relatos.

No obstante, tanto Oakley como la guionista de la nueva versión, Diana Reid, consideran que aún hay espacio para nuevas lecturas de la obra, sobre todo al abordar temas universales como la dependencia económica o el vacío moral de la élite. Reid destacó que el conflicto entre las hermanas continúa siendo relevante y profundamente humano, pues las diferencias que unen también terminan separando.

Oakley y Reid propusieron una perspectiva más realista, haciendo énfasis en las consecuencias materiales de la caída en desgracia de la familia Dashwood. Inspiradas por la cinematografía de filmes como ‘Lejos del mundanal ruido’ y la intimidad relacional de ‘Retrato de una mujer en llamas’, buscaron retratar la conexión profunda de las hermanas con la naturaleza y la crudeza del entorno. La directora priorizó una estética sobria, alejada de la artificialidad y los vestuarios de otros tiempos, para permitir que las emociones de los personajes resaltaran sobre los elementos decorativos.

La producción puso especial énfasis en reflejar las modificaciones en la vida cotidiana tras la mudanza de las Dashwood, desde la reducción del personal doméstico hasta la participación activa en las labores diarias, como cocinar, lavar y cortar leña. Esto fue confirmado por Francesca Di Mottola, diseñadora de producción, quien subrayó la necesidad de mostrarlas adaptándose a un entorno menos privilegiado.

De acuerdo con Linda Troost, experta en literatura inglesa citada por The New York Times, ciertas adaptaciones previas ya habían coqueteado con el naturalismo, aunque el realismo histórico riguroso aún está por materializarse por completo en pantalla. Sin embargo, para Oakley, el propósito esencial no es la precisión absoluta, sino la autenticidad emocional: conectar al espectador con la humanidad de unos personajes cuyas emociones, a pesar de la lejanía temporal, siguen conmoviéndonos hoy.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se considera relevante una nueva adaptación de ‘Sensatez y sentimientos’ en 2024?

La directora Georgia Oakley y la guionista Diana Reid sostienen que la vigencia de temas como la dependencia económica, la crisis familiar tras una pérdida y los conflictos entre las hermanas Dashwood justifican un nuevo acercamiento. Además, su propuesta busca explorar aspectos nunca antes resaltados, como el naturalismo y la crudeza emocional, ofreciendo así una versión más cercana y actual en sus preocupaciones sociales y personales.

¿Cómo aborda la adaptación de Georgia Oakley el concepto de naturalismo en la representación de las hermanas Dashwood?

Según declaraciones recogidas por The New York Times, Oakley enfatizó la necesidad de abandonar imágenes artificiales para centrarse en peinados más descuidados, maquillaje mínimo y vestidos cómodos. La directora instruyó al equipo de producción para que las actividades cotidianas, como lavar ropa y cocinar, fueran centrales en pantalla, reforzando así un acercamiento más honesto y realista a la vida de las protagonistas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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