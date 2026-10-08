Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ana María Arango, actriz colombiana de amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, falleció el jueves 8 de octubre de 2026, según confirmó la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. La noticia representó una pérdida significativa para el mundo artístico nacional, pues Arango supo convertirse en un referente gracias a su capacidad interpretativa y a la variedad de personajes que llevó a la pantalla y a las tablas a lo largo de más de cinco décadas.

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Uno de los papeles más emblemáticos de su carrera fue el de doña Matilde, la viuda de López, personaje entrañable de la serie Francisco el matemático. Sin embargo, su legado va más allá de ese rol. Arango participó en producciones icónicas como La Pola, donde interpretó a Gertrudis, y en La nieta elegida, dando vida a Perpetua Bautista. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá expresó su solidaridad con los allegados de la actriz y destacó su aporte esencial a las artes escénicas en Colombia.

Nacida en Bogotá el 3 de septiembre de 1950, Ana María Arango Cardinal combinó una sólida formación académica y artística. En 1972 se graduó en Antropología en la Universidad de los Andes, al tiempo que participó activamente en el grupo de teatro universitario. Luego, se integró al grupo Acto Latino y emprendió estudios en México bajo la guía del director Héctor Mendoza entre 1976 y 1977. Posteriormente, se trasladó a Francia para perfeccionarse en cine y teatro en la Universidad de Vincennes, donde también formó parte del grupo El Metro. Su paso por el teatro incluyó montajes como La excepción y la regla, Cosas de un argentino, El espantapájaros y Cada vez que hablas se te crece la nariz, Pinochet.

La carrera de Arango abarca también una larga lista de producciones televisivas, entre las que destacan La casa de las dos palmas, Hasta que la plata nos separe, Vuelo secreto, Un bandido honrado, La mujer del presidente, Laura, por favor, Jardín de otoño y La historia de Tita. En cine, formó parte de películas como María Cano (1990), La pena máxima (2001), Nochebuena (2008), El arriero (2009), Retratos en un mar de mentiras, Amalia, la secretaria (2017) y La pachanga (2019).

En los últimos años, Ana María Arango siguió activa en producciones como El baño (2020), Quiero que me mantengan (2024) y Las mujeres de mi casa (2026), película donde encarnó a la tía Yoli dirigida por David Herrera. Así, dejó un legado profundo en las artes escénicas colombianas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales roles de Ana María Arango en la televisión colombiana?

Ana María Arango es recordada especialmente por su interpretación de doña Matilde en Francisco el matemático. También participó en otras reconocidas producciones como La Pola, donde encarnó a Gertrudis, y La nieta elegida, donde interpretó a Perpetua Bautista. Además, formó parte del elenco de series y novelas como La casa de las dos palmas, Hasta que la plata nos separe, Vuelo secreto, Un bandido honrado y La mujer del presidente.

¿Qué trabajos recientes realizó Ana María Arango antes de fallecer?

En los últimos años de su carrera, Ana María Arango estuvo vinculada a varios proyectos audiovisuales. Entre sus trabajos más recientes figuran participaciones en El baño (2020), Quiero que me mantengan (2024) y Las mujeres de mi casa (2026), donde interpretó a la tía Yoli bajo la dirección de David Herrera. Estas producciones forman parte del legado que dejó en las artes colombianas.

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