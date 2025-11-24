El ‘influenciador’ colombiano Nicolás Arrieta, nuevo participante de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos‘, protagonizó una de las escenas más comentadas del fin de semana tras asistir al concierto de Blessd en el Movistar Arena de Bogotá el sábado 22 de noviembre.

La noche, que debía ser de música y celebración, terminó convirtiéndose en una polémica viral luego de que se difundieran videos en los que se le ve visiblemente alterado, asegurando que había sido víctima de un robo y reaccionando de manera impulsiva.

En las grabaciones que circulan en TikTok y otras plataformas se observa a Arrieta discutiendo con varios policías, exigiendo que detuvieran a un hombre que él señalaba como el ladrón de una cadena que llevaba puesta. Según su versión inicial, el sujeto habría aprovechado el tumulto a la salida del concierto para arrebatársela.

La situación escaló rápidamente: Nicolás, exaltado y molesto, pedía a los uniformados que actuaran, mientras reprochaba que no le prestaban suficiente atención. En medio del caos, un gesto se volvió viral: Arrieta golpeando al presunto ladrón con una mazorca que tenía en la mano, lo que causó una ola de memes y reacciones en redes sociales.

Un detalle que llamó aún más la atención fue que, en un punto del altercado, Nicolás extendió los brazos hacia la Policía como si pidiera que lo esposaran. Muchos interpretaron el comportamiento como un intento de exagerar la situación para obtener alguna respuesta de los agentes o, según otros, como una reacción impulsiva por la frustración del momento.

Horas después del incidente, el ‘influenciador’ decidió dar su versión de los hechos. A través de sus historias de Instagram, aclaró: “El video está fuera de contexto” y que su reacción obedecía al enojo del momento.

“No me están funando, el video está fuera de contexto. A cualquiera le daría rabia que lo roben. Yo no puedo estar tranquilo… es que me robaron”, dijo, explicando que el robo ocurrió mientras comía una mazorca. Incluso bromeó sobre la situación: “Donde me hubieran robado la mazorca, ahí sí me emputo; ahí es donde se cae todo”.

Arrieta también mencionó que varias personas le enviaron videos asegurando que quienes estaban en la escena eran conocidos por robar en conciertos. “Qué rabia, en serio. Qué rabia que haya perdido mi mazorquita… no”, comentó entre risas e indignación.

Además, desmintió comentarios que lo acusaban de estar bajo efectos de sustancias: “Me dijeron que estaba drogado. La verdad, solo tomé aguardientico, yo estaba re tranqui. Pero a cualquiera que lo roben se emberraca, no me importa”.

Sobre el concierto, agregó que la Policía supuestamente intentó detenerlo a él en lugar de al presunto ladrón: “La Policía llega y me quiere arrestar a mí. Yo les dije: arresten a los dos. Dejaron ir al man… qué gon…”. Según Arrieta, esa situación aumentó su molestia y lo llevó a reaccionar como lo hizo.

Finalmente, expresó que la cadena robada tenía un valor sentimental especial, pues había sido un regalo de un grupo de amigos, justo en un momento en el que —según él mismo confesó— había tenido que vender varias de sus pertenencias. “Por eso me reemputé. Y lo siento, pero así soy yo”, concluyó.

El episodio desató debate en redes: para algunos, su reacción fue exagerada; para otros, fue la respuesta normal de alguien indignado por un robo en Bogotá. Lo cierto es que Nicolás Arrieta volvió a estar en el centro de la conversación digital, esta vez, por una mazorca convertida en protagonista accidental.

